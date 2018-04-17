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Как под Поставами достопримечательность спасали общими силами

  • 17.04.2018, 11:52
Старая мельница и ее новая жизнь. Фото предоставлено Игорем Пастуховым

«Парижская» мельница 1859 года получила второй шанс.

Судьба «парижской» мельницы 1859 года из Поставского района еще в январе казалась незавидной: в списки культурно-исторического наследия здание не попало, хозяина у нее не было, пишет «Витебский курьер».

Как и многим небольшим достопримечательностям Беларуси, ей суждено было погибнуть в безвестности, просто развалиться со временем. Но благодаря усилиям местных активистов мельница смогла получить свой счастливый второй шанс. Ее новый хозяин, координатор «Зеленого Дозора» по Островецкому району и новоиспеченный мельник, Александр Дорошевич, не только взял дело в свои руки, но и оперативно начал мероприятия по спасению здания. Сейчас здесь починили крышу, потом появилось электричество, а 14 апреля для восстановления мельницы собрали «талаку».

Первый «десант», высадившийся на берегу речки Ласицы, состоял из восьми добровольцев. Помочь мельнице начать новую жизнь согласились не только волонтеры «Зелёного Дозора», но и местные школьники из деревни Козловщина. Общими силами они убирали территорию и обновили ее третий этаж.

Участниками мероприятия по восстановлению «парижской мельницы» под руководством Александра Дорошевича стали Игорь Пастухов, инструктор по экотуризму и региональный координатор экодвижения «Зелёный Дозор» и участник товарищества «Зелёная сеть», ученик 3 класса Матвей Пастухов, ученик гимназии из Минска Андрей, студенты из столицы Игорь и Ульяна, а также местные жители и ученики школы в Париже Володя и Юра.

Как рассказал один из участников «талаки» Игорь Пастухов:

- Убирали берег реки, мусор оставленный рыбаками и любителями «активного отдыха» на природе. Вычистили поляну под будущее место для проведения фестов. Местные парни сказали, что здесь когда-то отмечалось Купалье. Место приятное и живописное! Красивая излучина реки, берёзовая роща, огромные одинокие деревья.

Досталось и третьему этажу мельницы, чтобы восстановить ее изначальный вид, пришлось разрушить здесь всё привнесённое извне. Так были демонтированы перегородки и транспортёры зерна, на свалку отправились битый шифер, черепица и прочий мусор. Как коротко описал действо один из участников, Матвей: «Началась движуха. Ожила мельница».

Если вы думаете, что «талака» — это только работа, это не так. Как говорят здесь: «Приехавший человек должен получить удовольствие не только от работы но и от отдыха». Поэтому для участников был организован нескучный отдых в перерыве: мастер-класс по удержанию равновесия и ходьбе по канату, стрельба из лука по мишеням и угощение, приготовленное на костре.


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