Роскомнадзор против Telegram: мессенджер работает, другие сайты - с перебоями 17.04.2018, 11:59

За день в России заблокировано почти два миллиона IP-адресов Amazon и Google.

Во второй половине дня 16 апреля Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса Amazon и Google. Обе компании предоставляют услуги хостинга; сайт или интернет-проект, размещенный на их серверах, получает их IP-адрес, пишет «Медуза».

При этом Роскомнадзор вносил в реестр запрещенных сайтов не отдельные адреса, а целые подсети: одна запись в реестре вида 52.58.0.0/15 означает, что под блокировку попадут сразу больше 130 тысяч «соседних» IP-адресов.

К вечеру счет пошел на миллионы IP-адресов. Роскомнадзор поручил интернет-провайдерам заблокировать несколько подсетей Amazon (суммарно более 800 тысяч адресов) и одну подсеть Google (сразу больше миллиона IP). Для сравнения: сервис «Роскомсвобода», отслеживающий работу реестра запрещенных сайтов, насчитывал в «черном списке» около 100 тысяч IP-адресов (у сервиса «Антизапрет» в базе около 80 тысяч IP) — и это за пять с половиной лет существования реестра.

Массовые блокировки связаны с попытками сделать недоступным мессенджер Telegram. 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за непредоставление ФСБ ключей шифрования. 16 апреля началась блокировка мессенджера. Телеграм короткое время был недоступен без VPN или прокси-серверов, но во второй половине дня вновь заработал у большинства пользователей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram использовал мощности Amazon для обхода блокировок, из-за чего IP-адреса последнего и были массово включены в блокировку. Про сервисы Google Жаров не говорил.

Напомним, что сайт Сharter97.org также имеет проблемы с доступом в России.