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Синоптики: Завтра будет до +18 градусов

  • 17.04.2018, 12:11

В среду ожидаются грозы.

В Беларуси 18 апреля будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер будет северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью и в утренние часы составит 4-10 градусов выше нуля. Во второй половине дня повысится до 10-16, в южных районах - до 18 градусов.


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