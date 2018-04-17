Лидер армянской оппозиции объявил о начале «бархатной революции» 4 17.04.2018, 12:36

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ФОТО: PHOTOLURE.AM

Участники массовой акции в Ереване продолжают протесты.

Демонстранты в столице Армении Ереване отказываются прекратить массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

Как передает «Немецкая волна» из Еревана, демонстранты в массовом порядке идут по проспекту Баграмяна в сторону здания парламента. Здесь в 11.00 по-белорусскому времени началось обсуждение и голосование по кандидатуре нового главы правительства республики.

Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации". "В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", - сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Ранее Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Пашинян утром на встрече со сторонниками в центре Еревана призвал вновь блокировать улицы и работу государственных учреждений. "Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать", - сказал он. Пашинян также призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Задержания демонстрантов

Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

Так сейчас выглядит центр Еревана. Вышедшие на улицы люди хотят помешать бывшему президенту стать теперь премьер-министром. После изменения Конституции Серж Саргсян может снова получить всю власть в стране, которой он уже руководил 10 лет pic.twitter.com/zU0qoHe6CU — DW (на русском) (@dw_russian) 16 апреля 2018 г.

По словам Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения. "По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сообщил Пашинян журналистам.

Голосование в парламенте Армении по выборам премьер-министра страны назначено на 17 апреля. Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.