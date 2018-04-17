Оршанский авиаремонтный завод увяз в долгах 5 17.04.2018, 12:20

1,190

Большинство цехов предприятия остановились.

Судьбой Оршанского авиаремонтного завода заинтересовался телеканал «Беларусь 1», а сюжет о болбасовском предприятии показали в передаче «Главный эфир».

Гендиректор Открытого акционерного общества «Оршанский авиаремонтный завод» Павел Случак уже пятый руководитель после прихода украинского инвестора «Мотор Січ». Он назвал общую сумму задолженности завода в размере 35 миллионов долларов, что является очень большой суммой. Однако «Мотор Січ» пока никак не стремится расплачиваться по долгам и, более того, приостановил всю модернизацию предприятия, которая, правда, почти и не начиналась, пишет orsha.eu.

На заводе почти ежегодно меняются руководители, причём один из них, Владимир Троицкий, сейчас отбывает тюремное наказание, но по его делу у родственников есть вопросы, насколько обоснованно было возбуждено уголовное дело и кто виноват. Что касается Вячеслава Богуслаева и его компании, то украинские инвесторы, кажется, потеряли интерес к ОАЗ, хотя раньше вынашивали солидные планы по преобразованию предприятия в ведущее и образцовое в регионе.

Напомним, в правительстве не раз говорили о том, что Оршанский район к 2020 году должен выйти на показатели развития выше средних по Витебской области. Более подробно об этом здесь.