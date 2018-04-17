250 тысяч дешевых авиабилетов для белорусов по Европе 1 17.04.2018, 13:17

Несколько вариантов интересных и дешевых путешествий.

Каждую неделю citydog.by рассказыват о самых интересных и дешевых путешествиях. Сегодня 250 000 дешевых билетов по Европе, много путешествий по Азии и недорогие хостелы по всей Европе.

ПО ЕВРОПЕ СО СКИДКОЙ 30%

Авиакомпания Easyjet запустила классную распродажу: 250 000 билетов по Европе со скидкой 30%. Точнее, не только по Европе, но очень много билетов именно в этом регионе.

Приятно и то, что улететь по акционным билетам можно улететь аж до 30 сентября.

А В АЗИЮ СО СКИДКОЙ ДО 70%

Еше одна лоукост-авиакомпания AirAsia запустила промо-акцию. Купить акционные билеты можно до 22 апреля, а улететь по ним до 31 октября – как раз можно начинать думать о зимовке не в Минске.

ДЕШЕВО ПОЖИТЬ В ЕВРОПЕ. ОТ 9,5 ЕВРО ЗА НОЧЬ

Сеть хостелов A&O Ноstels начала небольшую распродажу – снизила цены на хостелы в разных городах Европы. Теперь переночевать в Амстердаме, Берлине, Копенгагене, Лейпциге, Мюнхене, Праге, Вене, Венеции, Франкфурте и других европейских городах можно за 9,5 евро.

Правда, дат осталось немного, и те только в июне-июле.