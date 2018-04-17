Видеофакт: Мастер боевых искусств установил мировой рекорд 17.04.2018, 13:43

Китайский спортсмен исполнил необычный и трудновыполнимый трюк.

Кай Мин Ен из Китая не просто является мастером боевых искусств, ведь недавно он ещё и стал мировым рекордсменом, пишет 120.su.

Имя мужчины было внесено в Книгу рекордов Гиннеса за необычный и трудновыполнимый трюк, который все присутствующие посчитали весьма зрелищным.

На живот рекордсмена положили каменные гири общим весом в 90 килограммов, и мужчина более 10 секунд удерживал этот груз на животе, лёжа при этом на двух колоннах таким образом, что тело его фактически висело в воздухе.