Протестующие блокируют правительственные здания в Ереване 1 17.04.2018, 13:50

Фото: photolure.am

Первым было заблокировано здание Генеральной прокуратуры.

После митинга на площади Франции в Ереване, на котором оппозиционный депутат, лидер инициативы «Мой шаг» Никол Пашинян заявил о «революционной ситуации» в стране и объявил о начале «народной ненасильственной бархатной революции», демонстранты двинулись в сторону правительственных зданий с целью окружить их, сообщает «Радио Азатутюн».

Протестующие дошли до здания Генеральной прокуратуры, где Никол Пашинян заявил: «Мы начинаем блокаду Прокуратуры».

После этого заявления, некоторые из демонстрантов остались у входа в здание Генпрокуратуры, а Пашинян с другими сторонниками пошел к задней части здания, где расположен Кассационный суд, и заявил, что здание должно быть заблокировано с обеих сторон.

Отметим, что входные двери обоих учреждений заперты.

Демонстранты окружили здания Генпрокуратуры, Центрального банка, Кассационного суда, Комитета госдоходов, новый корпус правительства, где находятся несколько министерств, в том числе Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.

Протестующие призывали выглядывающих из окон сотрудников министерств к забастовке. Некоторые кричали: позор!

Тысячи протестующих в данный момент находятся на улице Вазгена Саргсяна.

Сегодня же во время акции Никол Пашинян заявил, что в результате их действий сегодня вечерний митинг будет перенесен с площади Франции на площадь Республики, на которой расположено главное здание правительства. Пашинян сообщил, что митинг начнется в 18:30.

На замечание о том, что полиция пригрозила использовать спецсредства для разгона митинга, Пашинян ответил: «Пусть попробует».