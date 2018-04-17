За что нужно платить в общежитиях, а за что - нет 1 17.04.2018, 14:23

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Платежки за общежития значительно «потяжелели».

Жильцы общежитий в Минске и трех областях — Минской, Витебской и Могилевской — теперь не только оплачивают ЖКУ, но и дополнительно рассчитываются за пользование жилым помещением, пишет tut.by. Эти изменения привели к «утяжелению» платежек. При этом правительство просят пересмотреть тарифы за пользование жилым помещением. Какие услуги должны оплачивать из своего кармана жильцы общежитий, а какие — нет:

Кто оплачивает санитарное содержание вспомогательных помещений?

Санитарное содержание вспомогательных помещений относится к основным жилищно-коммунальным услугам. Наниматели жилых помещений вносят плату за пользование ими, а также плату за ЖКУ по тарифам для населения.

Таким образом, все наниматели жилых помещений в общежитии (кроме студентов — для них установлена единая плата) обязаны вносить плату за санитарное содержание вспомогательных помещений. То есть начисление платы за санитарное содержание вспомогательных помещений производится исходя из фактических затрат, но не выше предельного тарифа.

Государственные организации, на балансе которых находятся общежития, обязаны обеспечить надлежащее содержание подъездов, других вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем и придомовой территории общежития. Содержание включает в себя уборку вспомогательных помещений и поддержание их надлежащего санитарного состояния.

Для этого могут наниматься штатные работники либо сторонние организации (или ИП) по договору.

Санитарное содержание вспомогательных помещений в общежитии должно быть обеспечено, а наниматели жилых помещений в общежитии обязаны оплачивать данные услуги по утвержденным тарифам.

Уборка в общежитии жилых помещений, а также подсобных помещений, находящихся в обособленном владении и пользовании граждан, производится проживающими.

Кто должен платить за услуги техперсонала, уборщиц, сантехника, столяра и паспортиста?

Прежде всего, оплата труда этих специалистов компенсируются организациями-балансодержателями общежития, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, оплата труда обслуживающего персонала — это убытки, связанные с содержанием жилых помещений в общежитии. Возмещение убытков производится именно организацией негосударственной формы собственности, работники которой проживают в общежитии, на основании договора с ней. Договор должен предусматривать расчет убытков.

Кто должен оплачивать текущий ремонт?

Расходы на содержание общежитий госучреждений осуществляются за счет средств, выделяемых из республиканского и (или) местных бюджетов (положение об общежитиях, утвержденное постановлением cовмина от 5 апреля 2013 года № 269).

Убытки, связанные с содержанием общежитий и не возмещаемые платежами проживающих в них граждан, компенсируются госорганизациями, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

Убытки, связанные с содержанием жилых помещений в общежитии, предоставленных работникам организации негосударственной формы собственности (по ее ходатайству), возмещаются данной организацией в полном объеме пропорционально площади, занимаемой этими работниками.

Участвовать в возмещении убытков, связанных с содержанием общежития, должны только организации негосударственной формы собственности, работники которых проживают в общежитии.

Кто платит за дежурного по общежитию?

Наниматели обязаны оплачивать лишь предоставляемые ЖКУ, а работа дежурного по общежитию к ним не относится.

Возмещать затраты на дежурного по общежитию обязаны лишь организации негосударственной формы собственности в отношении их работников.

Должности вахтеров в общежитиях предусмотрены нормативами численности работников общежитий организаций жилищно-коммунального хозяйства, одобренными коллегией министерства жилищно-коммунального хозяйства. При этом в затраты на оказание услуги по техобслуживанию включаются затраты на содержание персонала, выполняющего работы по ручной уборке придомовой территории, санитарному содержанию вспомогательных помещений, внешнему благоустройству придомовой территории, обслуживанию мусоропроводов и иные работы.

В связи с этим организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие ЖКУ, не вправе самостоятельно включать в затраты по техобслуживанию затраты на содержание вахтеров.

Обслуживание ЗПУ и домофонных коммуникаций, услуги консьержа, вахтеров, видеонаблюдение и другие аналогичные услуги являются дополнительными жилищно-коммунальными услугами. Дополнительные жилищно-коммунальные услуги могут оказываться дополнительно к основным жилищно-коммунальным услугам по договору между исполнителем и потребителем на возмездной основе.

Услуги вахтера в общежитии аналогичны услугам консьержа в многоквартирных жилых домах и являются дополнительной жилищно-коммунальной услугой.

Дополнительные ЖКУ могут оказываться и оплачиваться только на основании договора на их оказание. Потребитель вправе отказаться от получения дополнительных жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, оплату за услуги вахтера можно начислять работникам государственных организаций только на основании договора с ними. При отсутствии договора на оказание услуг вахтера начисление платы за них неправомерно, а наниматель жилого помещения в общежитии вправе отказаться от услуг вахтера в любой момент путем подачи письменного заявления.

Если наниматель откажется от заключения договора, то начисление ему платы за вахтера производиться не должно. Понуждение к заключению договора не допускается.

Должны ли жильцы общежитий оплачивать отопление за общие кухни, коридоры и лестницы?

Плата за коммунальные услуги начисляется в соответствии с законодательством, исходя из фактического потребления этих услуг в натуральном выражении на основании данных индивидуальных или групповых приборов учета, а при их отсутствии — на основании норм (нормативов) потребления, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, а также тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых в соответствии с законодательными актами.

Таким образом, не оплачивается потребителями только отопление встроенных (пристроенных) нежилых помещений.

Плата за услуги теплоснабжения осуществляется плательщиками жилищно-коммунальных услуг на основе стоимости отопления жилых помещений, рассчитанной исполнителем исходя из тарифа на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения за 1 Гкал тепловой энергии, и количества тепловой энергии, израсходованной на отопление.

При отсутствии в многоквартирном жилом доме прибора группового учета расхода тепловой энергии расчет количества тепловой энергии на отопление жилых помещений производится исполнителем исходя из общей площади этих помещений и средних нормативов потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра их общей площади.

Могут ли выселить из общежития, если действует договор найма жилого помещения?

Белорусы, которым по ходатайству другой организации предоставлено право владения и пользования жилым помещением в общежитии, подлежат выселению из него без предоставления другого жилого помещения по истечении срока действия договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии или после прекращения трудовых (служебных) отношений (независимо от оснований увольнения) с организацией, ходатайствовавшей о предоставлении жилого помещения в общежитии.

Таким образом, выселение гражданина допускается только по истечении срока действия договора найма (в договоре указан точный срок его действия).

Если гражданин является сиротой и жилое помещение было ему предоставлено по решению исполкома, а также не было официального письменного ходатайства от организации, в которой он работает, то его выселение допускается только после предоставления ему исполкомом социального жилья (п. 2 ст. 149 Жилищного кодекса).

Что включает плата за общежитие?

Наниматели жилых помещений в общежитии вносят в соответствии с законодательством плату за пользование жилым помещением, а также плату за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным в соответствии с законодательными актами.

Плата за услуги, предоставляемые проживающим в общежитии гражданам (обеспечение постельными принадлежностями, мебелью, стирка белья, прокат предметов культурно-бытового назначения и другое), осуществляется исходя из фактических затрат на оказание этих услуг.

Таким образом, жильцы общежитий в Минске, Витебской, Могилевской и Минской областях обязаны отдельно вносить:

- плату за пользование жилым помещением в общежитии,

- плату за основные ЖКУ,

- плату за дополнительные ЖКУ на основании заключенных договоров на их оказание.