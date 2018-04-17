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Путинские луддиты

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  • Игорь Эйдман
  • 17.04.2018, 14:13
  • 2,375
Игорь Эйдман

Паровой каток времени медленно, но верно катится в сторону Кремля.

Власть воюет не столько c «Телеграммом», сколько со временем. Путинский режим — это попытка повернуть время вспять, остановить прогресс, вернуть поздний сталинизм или времена Николая I.

Российские власти пытаются уничтожить в стране «Телеграмм» с остервенением луддитов, громивших молотками новые паровые машины.

Атака путинских луддитов (как и их исторических предшественников) обречена и выглядит жалко. Несмотря на все их усилия, паровой каток времени медленно, но верно катится в сторону Кремля.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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