Как выглядит торговля искусственными цветами на Радуницу 17.04.2018, 15:45

Фото: Сергей Гудилин/«Наша Ніва»

Партии пластиковых цветов на сотни килограммов попадают в Беларусь через Польшу и Россию.

Их «сезон» начинается почти сразу после новогодних праздников. Партии пластиковых цветов на сотни килограммов попадают в Беларусь через Польшу (более качественные) и Россию (менее качественные), пишет nn.by. Но это только начало — яркие бутоны полимерных «цветов» еще «не распустились»…

То, что белорусы покупают на рынках и в точках ритуальных услуг, а после несут в знак памяти на могилы предков, изначально выглядит как набор «сделай сам». Спрессованные на китайских фабриках комплекты веток, лепестков и бутонов нужно еще вручную подготовить для продажи.

«Здесь каждый имеет свою технологию. Кто-то делает это даже дома», — рассказывает немолодая женщина в точке продажи искусственных цветов в Минске. Без особой охоты журналистам разрешили понаблюдать за ежегодным «взрывом красок» на рынке белорусской памяти. Выпаривание и процесс сборки достаточно прост — заготовку для цветка держат некоторое время над водным паром. Так спрессованный пластик раскрывается и приобретает объем, а краски от температуры становятся еще ярче и «живыми». После все собирается руками в готовое на продажу привлекательное изделие.

Чем больший объем партии, тем больше мощности нужно, чтобы ее подготовить. «Кустари» делают это даже дома — над кастрюлей с кипятком на плите. Предприниматели же арендуют отдельные помещения. В гаражах или промзонах в них стоят самодельные «выпариватели», которые отдаленно напоминают самогонный аппарат. Есть и «профессиональные болезни» — химические краски разъедают кожу рук, наносят вред легким и т.д. Один из продавцов показывает грубую и потемневшую кожу на ладонях…

Продажа искусственных цветов — сезонная. Если торговцы не занимаются ритуальными услугами, либо не имеют большой точки, то горячие продажи идут во время Пасхи, Радуницы и Дедов. Этот бизнес возник в середине 90-ых, когда на рынок хлынули дешевые полимерные цветы из Китая. До того изготовлением искусственных цветов в небольших объемах занимались ремесленники.

С утра торговцы оформляют витрины: со складов на тачках вытягивают коробки разноцветных цветов, расставляют их на специальных деревянных каркасах. Конкуренты рядом и делают то же самое. Покупателей встречают пестрые «ковры» из пластика. По каким истетическим категориям происходит выбор — не спрогнозирует ни один маркетолог. Время жизни таких цветов — год. Более качественные, которые везут из Польши, стоят дольше. Дешевые изделия для бывшего СССР — выгорают на солнце и под дождем мгновенно.

Из-за массового использования полимерных цветов экологи бьют тревогу уже давно. По их информации, каждый год белорусы приносят на кладбище около 1 миллиона искусственных цветов общей стоимостью около полумиллиона долларов. После уборок на кладбище ежегодно накапливаются тонны вредного мусора, который сложно переработать. С недавнего времени проблему заметила и православная церковь. Священники советуют прихожанам отказываться от искусственных цветов на кладбище, а деньги, потраченные на «пластик», пожертвовать на благотворительность и помощь ближним.

Традиция бытовых и ритуальных украшений существовала у белорусов во все времена. В культуре эту функцию выполняли природные материалы из окружающей среды — растения, дерево, камень, ткань и т.д. Известно, что технологии и время — создают новые рынки, подстраиваются и трансформируют старые традиции и создают новые смыслы. Но просто вспомните как по-праздничному выглядят отделанные полотенцами кресты в белорусских деревнях.