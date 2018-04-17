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Президент Польши назначил нового министра

  • 17.04.2018, 14:37
Фото: PAP/Paweł Supernak

Анджей Дуда назначил Марека Загурского на пост министра внедрения цифровых технологий.

Президент Польши Анджей Дуда по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого назначил Марека Загурского на пост министра внедрения цифровых технологий, передает «Радио Польша».

Как подчеркнул польский президент, он не сомневается в том, что новый глава ведомства проявит себя на своей должности.

«Внедрение цифровых технологий – это задание очень трудное, но необычайно важное. От успешной реализации этого задания, зависит насколько удается построить современное государство», - сказал он.

С момента увольнения 9 января 2018 года министра Анны Стрежиньской, надзор за ведомством осуществлял премьер-министр Матеуш Моравецкий. Марек Загурский до сих пор являлся уполномоченным представителем главы правительства, который руководил министерством внедрения цифровых технологий от его имени.


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