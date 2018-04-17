Таможня рассказала о том, как провозить дорогие личные вещи 3 17.04.2018, 14:40

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Что надо делать, чтобы не платить налоги и пошлины за товары для личного пользования.

«Планируем поездку на отдых в Турцию. В собственности есть дорогостоящий фотоаппарат за 1600 евро, который хотим взять с собой. Как правильно оформить вывоз указанного товара?» — поинтересовались путешественники у таможни, пишет tut.by.

Специалисты пояснили, как правильно провозить товары для личного пользования, чтобы не «попасть» на пошлины и налоги.

Товары для личного пользования независимо от их стоимости и веса, в том числе фотоаппарат стоимостью 1600 евро, вывозятся с таможенной территории ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов, уточняют специалисты Гомельской таможни.

— Вместе с тем следует учитывать, что ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары для личного пользования, общий вес и стоимость которых превышает соответственно 50 кг и 1500 евро подлежат обязательному письменному таможенному декларированию и уплате таможенных платежей, — поясняют таможенники.

Напомним, к товарам для личного пользования не относятся, в том числе, товары общей стоимостью более 300 евро и общим весом более 20 килограммов при частоте перемещения чаще, чем 1 раз в три календарных месяца. Это предусмотрено президентским указом № 360.

— Однако товары для личного пользования, ввозимые обратно в неизменном состоянии, после их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС при условии подтверждения такого вывоза освобождаются от уплаты таможенных платежей, независимо от таможенной стоимости и веса, и нормы указа № 360 к таким товарам не применяются, — добавляют таможенники.

Документом, который подтверждает вывоз товаров с таможенной территории, может быть пассажирская таможенная декларация, оформленная при вывозе таких товаров.

— Таким образом, при вывозе дорогостоящего фотоаппарата (1600 евро) рекомендуем произвести его письменное таможенное декларирование с использование пассажирской таможенной декларации с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при их обратном ввозе, — рекомендуют в Гомельской таможне.

Специалисты советуют для экономии времени заполнить пассажирскую таможенную декларацию заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физлицами. «Также рекомендуем уточнить нормы ввоза товаров для личного пользования в стране предполагаемого ввоза (страна, в которой планируется отдых)», — подытоживают специалисты Гомельской таможни.