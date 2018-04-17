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Никол Пашинян: Народная революция победит!

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  • 17.04.2018, 14:50
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Никол Пашинян
Фото: photolure.am

Лидер армянской оппозиции - о стратегии и тактике протестующих.

«Мы объявили о начале народной революции, и сейчас мы принимаем тактику, которая приведет к победе в этой революции», - в беседе с «Радио Азатутюн» сегодня заявил оппозиционный депутат Никол Пашинян, который возглавляет движение против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргасяна на пост премьер-министра.

«Входы в здания нескольких правительственных учреждений заблокированы с помощью сидячих акций протеста, и мы продолжим эти акции, будем проводить их перед большим количеством правительственных учреждений. Там, где это возможно, мы будем проводить сидячие акции протеста внутри зданий. Наша задача - парализовать работу всей государственной системы. Мы призываем наших соотечественников в селах и в районах делать то же самое с местными администрациями: муниципалитетами, областными администрациями, ведомствами республиканских органов», - заявил Пашинян.

По словам оппозиционера, если под давлением народа процесс формирования правительства встанет, если правительство не сможет действовать, то это будет означать бездействие всей государственной системы управления, что приведет к самоуправлению. «Это наша цель, - отметил Пашинян. - Наша задача – парализовать правительство. Представьте себе ситуацию, когда министерства не работают, ни одно ведомство не работает, кому ни звонишь, он не на месте, и из этого вытекают другие последствия».

Пашинян вновь подчеркнул, что их акции протеста носят мирный, ненасильственных характер. «Нам нужно сохранить масштабы акций и расширить их, чтобы наш политический процесс, бархатная насильственная, бескровная народная революция достигла логического завершения», - подчеркнул лидер оппозиционного движения.

На вопрос, есть ли ему что сказать другим оппозиционным деятелям, которые изначально не присоединились к протестам, Никол Пашинян ответил так: «Теперь мне нечего сказать, потому что народная революция уже началась, и народная революция победит!»


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