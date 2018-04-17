закрыть
17 апреля 2018, вторник, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Власти выставили на продажу 33 предприятия

11
  • 17.04.2018, 14:59
  • 2,235
Фото: bymedia

Покупка доли в них связана с «особыми условиями».

Государственный комитет по имуществу Беларуси объявил, с долей акций каких предприятий и на каких условиях государство готово расстаться в 2018 году. В список вошли 33 предприятия.

Соответствующая информация появилась на сайте Госкомимущества. И номером один в этом списке значится ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей».

Государству принадлежит 76,6% акций Барановичского ОАО, со всеми оно готово расстаться посредством проведения конкурса. Но есть ряд условий.

Во-первых, участник, выигравший конкурс, должен будет в течение полугода со дня заключения договора купли-продажи внести в уставный фонд завода не менее 2 миллионов долларов США. Эти деньги должны быть направлены на модернизацию и техническое перевооружение предприятия.

Во-вторых, в течение двух лет с даты внесения этого вклада должна быть обеспечена прибыльная работа завода и средняя зарплата не ниже уровня Брестской области.

Барановичский завод станкопринадлежностей – одно из старейших промышленных предприятий города, он был образован в 1946 году. Специализируется на производстве оснастки для станков и товаров народного потребления. В рейтинге промышленных предприятий города по итогам 2017 года завод станкопринадлежностей занял 14-е место.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип