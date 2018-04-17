Власти выставили на продажу 33 предприятия 11 17.04.2018, 14:59

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Покупка доли в них связана с «особыми условиями».

Государственный комитет по имуществу Беларуси объявил, с долей акций каких предприятий и на каких условиях государство готово расстаться в 2018 году. В список вошли 33 предприятия.

Соответствующая информация появилась на сайте Госкомимущества. И номером один в этом списке значится ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей».

Государству принадлежит 76,6% акций Барановичского ОАО, со всеми оно готово расстаться посредством проведения конкурса. Но есть ряд условий.

Во-первых, участник, выигравший конкурс, должен будет в течение полугода со дня заключения договора купли-продажи внести в уставный фонд завода не менее 2 миллионов долларов США. Эти деньги должны быть направлены на модернизацию и техническое перевооружение предприятия.

Во-вторых, в течение двух лет с даты внесения этого вклада должна быть обеспечена прибыльная работа завода и средняя зарплата не ниже уровня Брестской области.

Барановичский завод станкопринадлежностей – одно из старейших промышленных предприятий города, он был образован в 1946 году. Специализируется на производстве оснастки для станков и товаров народного потребления. В рейтинге промышленных предприятий города по итогам 2017 года завод станкопринадлежностей занял 14-е место.