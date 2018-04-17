У Путина есть еще месяц 3 17.04.2018, 15:09

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Окно возможностей для Кремля сужается.

На химическую атаку в городе Дума США ответили совместным с Великобританией и Францией авиаударом и ракетным ударом с кораблей по трем объектам в Сирии. Ранее Дональд Трамп заявлял, что должны быть наказаны не только сирийский лидер Башар Асад, но и те, кто его поддерживают, – Иран и Россия. Почему дальнейшие действия Запада будут более серьезными и сколько времени осталось у Владимира Путина на то, чтобы уйти из Сирии, "Апострофу" рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой:

- Путин пытается сейчас сохранить лицо. Ракеты, запущенные по Сирии, Россия контролировать никаким образом не могла: ни сбивать, ни даже точно понимать траекторию их движения. Для российских войск, систем ПВО было большой неожиданностью то, что эти удары проводились с Красного моря, с самолетов. Запущенные через некоторое время "противоракеты" – это просто пропагандистский шаг. Слава Богу, что, как уже американцы говорили, никого не повредили этой демонстрацией силы через час после того, как был произведен удар.

Понятно, что все здравомыслящие люди хотели, чтобы американцы долбанули по российским военным базам, складам с оружием, асадовской армии. Но американцы и коалиция в целом такой задачи не ставили, они не хотели провоцировать Россию на какие-то радикальные действия. Более того, заранее сообщили о целях удара и, видимо, о его времени. Все успели спрятаться. Я думаю, что какие-то ценные компоненты химического оружия тоже успели перепрятать.

Но даже с учетом того, что это был удар только по химическому оружию, по исследовательским центрам, это, тем не менее, символический удар. Путину позволили сохранить лицо, и это был достаточно прозрачный намек на то, что если он будет следовать здравомыслию, прекратит поддерживать это животное, Асада, начнет сокращать вооружения в Сирии, то ему дадут возможность спокойно уйти. В противном случае следующий удар будет по военной инфраструктуре, как это сделали в Югославии, Ливии, Ираке…

У Путина не так много времени. Ну, месяц у него есть, чтобы прекратить провокационные действия, поддержку Асада и, возможно, провести какие-то переговоры о механизмах выхода России из этой ситуации.

У меня ощущение, что Путин не воспользуется этим шансом. Он – маньяк, тяжелобольной человек. Он воспринимает случившееся, как личное оскорбление, за которое ему хочется мстить – Западу, сирийцам, собственному народу. Предложение о санкциях (в ответ на удар по Сирии и новые санкции против РФ, - "Апостроф") – это предложение о том, как насолить собственному народу.

Я думаю, что военная составляющая этого мстительного действия может проявиться в Грузии, в Украине. В Сирии, куда идет 2-я авианосная группа США, российские войска будут сидеть тише воды, ниже травы. Любая активность, любая химическая атака или попытка захватить у курдов нефтеносные районы будут жестоко пресечены, и Путин это хорошо понимает. Что не встретит отпора в Украине, я думаю, он тоже хорошо понимает. Так что я опасаюсь каких-то активных действий в Украине.