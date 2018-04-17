Wall Street Journal: Биткоин преодолеет отметку в $20 тысяч в этом году 17.04.2018, 15:26

Прогноз основан на поведении ключевых игроков с Уолл-стрит.

Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), Pantera Capital Management, хедж-фонд специализирующийся на криптовалютах, заявил в своем апрельском информационном бюллетене, что цена на биткоин (BTC) в размере 6500 долларов, вероятно, слишком низкая для криптовалюты, и что «очень вероятно», она преодолеет отметку в 20.000 долларов США в этом году.

В декабре прошлого года генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед предсказал, что цена на биткоин может упасть на 50 процентов до того, как она достигнет новых максимумов. Как минимум первая часть этого предсказания сбылась, поскольку BTC упал ниже 7.000 долларов США в феврале - падение на 65 процентов.

Цена на BTC с тех пор выросла, 12 апреля всего в течение 30 минут она подскочила более чем на 1000 долларов. В настоящее время она торгуется на отметке около 8.100 долларов США.

В апрельском информационном бюллетене Морхед писал, что он «редко бывает так уверен в сроках. Стена институциональных денег заставит рынки расти». Ранее на этой неделе стало известно, что несколько игроков с Уолл-стрит «вошли» в криптовалютную нишу, так, например, венчурная компания Рокфеллера Venrock заключила партнерское соглашение с крипто инвестиционной фирмой Coinfund.

Кроме того, исполнительный директор Goldman Sachs, как сообщается, покинул компанию, чтобы присоединиться к криптовалютному банку Майкла Новограца. Кроме этого, Джородж Сорос похоже изменил свое мнение о криптовалютах и начнет активно работать на этом рынке.

Морхед добавил, что его «профессиональное мнение заключается в том, что мы находимся на первых этапах становления рынка», поскольку биткоин совсем недавно упал ниже своей 200-дневной скользящей средней, а такой сигнал к покупке встречается очень редко:

Если вы можете купить что-то за 7.000 долларов, что стоило 20.000 долларов, это, вероятно, хорошая сделка.

Морхед утверждает, что раньше он только четыре раза делал рекомендации относительно криптовалют.

Морхед соглашается с гипотезой Тома Ли из Fundstrat, что недавнее падение было вызвано давлением со стороны продавцов в связи с закрытием налогового года в США.

Напомним, что ранее на этой неделе инвестиционный магнат Тим Дрейпер заявил, что по его мнению цена на биткоин достигнет 250.000 долларов США к 2022 году. В 2014 году Дрейпер верно предсказал, что в 2017 году цена на биткоин преодолеет отметку в 10.000 долларов США.