Белорусы провели марафон по местам Ольгерда и Кейстута 17.04.2018, 15:52

Маршрут проходил через Кревский замок.

Благодаря теплой погоде, установившейся в начале недели, белорусы отправились вчера в марафон по древним развалинам и красивым холмам, сообщает gazetaby.com.

Маршрут проходил по историческим местам Сморгонского района, связанным с деяниями выдающихся правителей ВКЛ – великих князей Ольгерда и Кейстута.

Самые яркие моменты трейла и веломарафона в Сморгонском районе – в фоторепортаже Сергея Гапона.