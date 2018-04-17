Белорусы провели марафон по местам Ольгерда и Кейстута
- 17.04.2018, 15:52
Маршрут проходил через Кревский замок.
Благодаря теплой погоде, установившейся в начале недели, белорусы отправились вчера в марафон по древним развалинам и красивым холмам, сообщает gazetaby.com.
Маршрут проходил по историческим местам Сморгонского района, связанным с деяниями выдающихся правителей ВКЛ – великих князей Ольгерда и Кейстута.
Самые яркие моменты трейла и веломарафона в Сморгонском районе – в фоторепортаже Сергея Гапона.