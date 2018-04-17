закрыть
17 апреля 2018, вторник, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Парламент Армении избрал Саргсяна премьер-министром

4
  • 17.04.2018, 16:09
  • 1,135
Серж Саргсян
Фото: hayastannews.com

Процедура прошла на фоне массовых протестов.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, сообщает newsarmenia.am.

За кандидатуру Саргсяна проголосовало 77 депутатов, 17 - против.

Полномочия Сержа Саргсяна были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

Процесс выдвижения кандидатов на пост главы правительства завершился накануне. В качестве кандидата на пост премьер-министра была выдвинута только одна кандидатура – экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которого представили правящая коалиция в лице Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн.

На фоне выдвижения кандидата в премьер-министры, армянская оппозиция проводит массовые акции протеста, выступая против кандидатуры Сержа Саргсяна.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип