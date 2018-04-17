Парламент Армении избрал Саргсяна премьер-министром 4 17.04.2018, 16:09

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Серж Саргсян

Фото: hayastannews.com

Процедура прошла на фоне массовых протестов.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, сообщает newsarmenia.am.

За кандидатуру Саргсяна проголосовало 77 депутатов, 17 - против.

Полномочия Сержа Саргсяна были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

Процесс выдвижения кандидатов на пост главы правительства завершился накануне. В качестве кандидата на пост премьер-министра была выдвинута только одна кандидатура – экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которого представили правящая коалиция в лице Республиканской партии Армении и АРФ Дашнакцутюн.

На фоне выдвижения кандидата в премьер-министры, армянская оппозиция проводит массовые акции протеста, выступая против кандидатуры Сержа Саргсяна.