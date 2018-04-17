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Данкверт: Беларусь манипулирует данными о ввезенных продуктах

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  • 17.04.2018, 16:20
Сергей Данкверт

Россия заявляет о некорректности белорусских статданных о поставках плодоовощной продукции из третьих стран.

В Россельхознадзоре заявляют о выявлении факта манипуляции белорусской стороной статистических данных относительно объемов ввоза стран происхождения продукции, пишет interfax.by.

«Россельхознадзором проведен многосторонний анализ поставок плодовоовощной продукции в Беларусь, который выявил факт манипуляции белорусской стороной статистических данных относительно объемов ввоза стран происхождения продукции», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В данной связи Служба рассматривает возможность присутствия своих инспекторов при осуществлении отгрузок отдельных видов продукции, в частности земляники, непосредственно на территории Беларуси в целях уменьшения рисков реэкспорта, отмечается в сообщении.

Там уточняется, что анализ проводился на основе открытых источников по статистическим материалам ITC (Международная конференция по торговле и развитию ООН) – UN COMTRADE, исследование базировалось на отчетах торговых партнеров Беларуси. В результате получены данные об объеме экспорта плодовой и овощной продукции из 132 стран мира в Беларусь в период с 2012 по 2017 гг, проинформировали в Россельхознадзоре.

Анализ выявил резкий рост поставок плодовой и овощной продукции в Беларусь с момента введения в августе 2014 года в России «контрсанкций», заявили в Службе.

«Если в 2013 г. суммарные поставки не превышали $606,4 млн ($443,3 млн плодоовощной и $163,1 млн овощной продукции соответственно), то в 2014 г. эти объемы удвоились и достигли $1229,6 млн ($869,6 млн плоды и $360,0 млн. – овощи), а в 2015 г. утроились до $1865,3 млн ($1375,1 млн плоды и $490,2 млн овощи)», - говорится в пресс-релизе.

«В 2016 г., когда несмотря на протесты Беларуси, Россельхознадзором был усилен контроль на административной границе, и Служба приступила к уничтожению нелегально ввозимой продукции, наметилось снижение закупок такой продукции со стороны Беларуси до ;1551,0 млн ($1074,7 млн. плоды и $476,3 млн овощи)», - отметили в российском ведомстве.

«Таким образом, можно отметить, что российские «контрсанкции» не отразились на импортных предпочтениях Беларуси», - констатировали там.

«На пике закупок в 2015 г. ведущими поставщиками плодоовощной продукции в Беларусь оставались страны-члены ЕС (Польша, Испания, Литва, Нидерланды, Италия, Греция), в меньшей степени - страны СНГ (Молдова, Украина) и закрывали список поставщиков иные страны (Турция, Китай, ЮАР, Сербия). В 2016 г., по данным белорусской стороны, спектр стран-поставщиков резко расширился и пополнился экзотическими тропическими странами Африки (Нигерия, Судан, Танзания, Уганда, Йемен, Бурунди, Бенин, Сомали, Кот-Д’Ивуар, Гвинея-Биссау, Мали, Буркина-Фасо, Либерия, Сьерра-Леоне и др.)», - сообщили в Россельхознадзоре по итогам проведенного исследования.

«При сопоставлении объемов импорта плодоовощной продукции, заявленных в декларациях Беларуси, и полученных из отчетов стран-экспортеров, выявлено резкое несовпадение объемов торговых операций и числа торговых партнеров Беларуси», - заявили в Службе.

В частности, там обратили внимание на то, что в 2016 году, по белорусским данным, плодоовощная продукция в страну завозилась из 117 стран мира на сумму $1551,0 млн, тогда как в реальности об экспорте в Беларусь отчитались только 48 стран.

«Причем, по их данным, суммарный объем поставок в Беларусь составил только $1013,0 млн. То есть 69 стран-экспортеров, главным образом, из стран Африки, Азии и Центральной Америки вообще не торговали с Беларусью, в связи с чем можно говорить о массовой фальсификации документов о происхождении продукции, включая фитосанитарные сертификаты, гарантирующие её безопасность», - говорится в пресс-релизе.

«Наряду с несуществующими поставками в 2016 г. (например, Гвинея Биссау не подтвердила экспорт на $33,4 млн, Буркина-Фасо – на $26,9 млн, Мали – на $24,5 млн), Беларусь искажает отчетность даже в тех случаях, где наличие торговых операций подтверждается обеими сторонами», - утверждают в Россельхознадзоре.

«Так, по данным Польши, в Беларусь было экспортировано плодовой продукции на сумму $196,7 млн, овощей – на сумму $67,5 млн. Беларусь же заявляет о поставках из Польши на сумму $313,2 и $86, 2 млн, соответственно. Турция отчиталась о поставках на сумму $63,4 и $53,3 млн, соответственно, Беларусь же заявила о закупках на сумму $138,4 и $130,7 млн плодов и овощей», - отмечается в сообщении Службы.

Там также приведены данные по Испании. «Испания декларирует суммарные поставки в объеме $13,4 млн, Беларусь заявляет о закупках в объеме $63,3 млн. Исходя из этих фактов, можно с уверенностью предположить, что недостающие овощи и фрукты на сумму в $540 млн поступили из Евросоюза, преимущественно - по нелегальным каналам», - заявили в Россельхознадзоре.

Особое внимание в ведомстве обратили на операции Беларуси с Литвой – страной-членом Евросоюза. «По данным Беларуси, за весь 2016 г. из Литвы было закуплено плодоовощной продукции на сумму $0,33 млн, в то же самое время, Литва сообщает о продажах в Беларусь на сумму $478,6 млн», - говорится в пресс-релизе. «Очевидно, в силу удобной логистики, эта страна используется Беларусью для легализации поставок в Россию реэкспортной европейской продукции, в том числе, с фальшивыми африканскими сертификатами», - заявили в Службе.

Там подчеркнули, что выявленные факты подтверждают собственные данные Россельхознадзора, "который многократно указывал надзорным органам Беларуси на сомнительные логистические схемы поставок продукции по фальшивым сертификатам, в количествах и ассортименте, превышающим возможности белорусских аграриев».

«Из прямых контактов с карантинными органами африканских стран Россельхознадзор получил информацию об отсутствии поставок нехарактерной для Африки продукции в Беларусь. Именно по этим причинам Служба была вынуждена запретить ввоз плодовоовощной продукции через Беларусь 33 африканским странам», - отметили в ведомстве.

«Россельхознадзор обращает внимание на присутствие в списках поставщиков плодоовощной продукции в Беларусь большого количества, так называемых, наименее развитых стран (LDC), которые по правилам ВТО пользуются значительными тарифно-таможенными привилегиями», - говорится в пресс-релизе.

«В случае, если под видом продукции из LDC - стран поставлялась продукция из развитых стран-членов Евросоюза в Беларусь, а через неё в Россию и другие страны ЕАЭС, то речь может идти о существенных потерях для бюджета России и ЕАЭС из-за обложения «африканской» продукции минимальными пошлинами или вообще ввоза беспошлинных поставок», - заявили в Россельхознадзоре.


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