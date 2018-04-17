Порошенко попросит Вселенского патриарха о независимости Украинской церкви 5 17.04.2018, 16:42

1,185

Сегодня Украина как никогда близка к церковной автокефалии.

Об этом 17 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций, сообщает корреспондент издания "Гордон".

По словам Порошенко, 9 апреля он посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Встреча продлилась более семи часов.

"Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", – подчеркнул президент.

Порошенко заявил, что это подтверждает позицию патриарха и членов Синода. При этом глава государства отметил, что не может пока раскрывать подробности переговоров.

"Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой об издании томоса (указа, – ред.) об Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", – заявил он.

Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам президента, обращение подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.

Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею.

"Для того, чтобы это было в ближайшее время на cоборе в Синоде рассмотрено и принято соответствующее решение. Надеемся, что это решение может быть принято до празднования 1030-летия крещения Украины-Руси", – заявил Порошенко.

В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий.

В июне 2015 года УПЦ КП и УАПЦ заявляли о намерении объединиться, однако архиерейский собор УАПЦ сорвал договоренности.

В июне 2016 года Верховная Рада уже обращалась к Варфоломею с просьбой издать указ об автокефалии православной церкви в Украине.

Также парламент призвал патриарха признать недействительным акт 1686 года, как таковой, что был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.

1030-летие крещения Украины-Руси будут отмечать в июле этого года.