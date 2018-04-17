Дуров готов пожертвовать миллионы долларов администраторам proxy и VPN 4 17.04.2018, 16:49

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Павел Дуров

Основатель Telegram начал выплачивать биткойн-гранты тем, кто помогает бороться с цензурой.

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN. Об этом он рассказал на своей странице «Вконтакте».

По его словам, в течение этого года он готов пожертвовать «миллионы долларов» личных средств на это. Дуров также призвал всех помочь финансированием прокси-сервисов и VPN.

Дуров объясняет свои действия тем, что многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать из-за действий властей России. «Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов», – отмечает основатель Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в понедельник. В погоне за мессенджером ведомство уже успело заблокировать более 15,8 млн Ip-адресов, по данным сервиса для мониторинга блокировок IP-адресов 2018.schors.spb.ru.

Служба также начала рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, которые позволяют пользоваться Telegram, рассказал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера. По его словам, Роскомнадзор среди причин предстоящей блокировки указывает «призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность».