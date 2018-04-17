Первую «Гиперпетлю» в Европе запустят во Франции 17.04.2018, 17:17

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Капсулы Hyperloop будут мчаться по вакуумной трубе со скоростью, близкой к скорости звука.

Компания Hyperloop Transportation Technologies строит первый сверхскоростной участок на бывшей военной базе неподалеку от аэропорта Тулузы, пишет «Вокруг Света».

По версии калифорнийской компании, капсулы Hyperloop будут мчаться по вакуумной трубе со скоростью, близкой к скорости звука. Технология на основе магнитной левитации позволит преодолевать расстояние между крупнейшими европейскими городами в пределах часа.

Фирма HTT собирается построить 320-метровый закрытый участок для испытания аэродинамических свойств капсул нового типа, которые еще изготавливаются в Испании, но появятся на испытательной площадке летом этого года. Капсула рассчитана на 28 — 40 пассажиров, способна развить скорость до 122о км/ч и даже (теоретически) преодолеть звуковой барьер.

Уже в 2019 году будет построен следующий участок дороги длиной 1 км, который планируют поднять на опоры высотой 5,8 метров. На 2019-й запланировано также первое путешествие пассажиров.

HTT опередила компанию Hyperloop One, которая, помимо маршрутов в ОАЭ и Азии, планировала создать девять европейских скоростных трасс. Из них самая короткая должна была пройти между Эстонией и Финляндией, а самая длинная — между Германией и Нидерландами, а также городами Великобритании.