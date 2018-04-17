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Роскомнадзор заблокировал 16 миллинов IP-адресов, а Telegram работает

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  • 17.04.2018, 17:22
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Сам Роскомнадзор отрицает сбои в работе сайтов из-за блокировки.

В реестр запрещенных сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Об этом свидетельствуют данные сайта 2018.schors.spb.ru, авторы которого отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора, пишет «Медуза».

По словам IT-консультанта ФБК Владислава Здольникова, в последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon.

Роскомнадзор начал массово добавлять IP-адреса Amazon и Google вечером 16 апреля. Это делается в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок.

Блокировка мессенджера началась 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Оно вынесено из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал использовать встроенные в приложение способы обхода блокировок; Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировать все ресурсы, связанные с мессенджером.

На фоне массовых блокировок адресов Google и Amazon в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний. Роскомнадзор 17 апреля открыл «горячую линию» для борьбы с «недостоверной информацией о блокировках добросовестных ресурсов».


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