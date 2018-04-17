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«Слышали про их Роскомнадзор? Вот так они и ракеты запустят»

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  • 17.04.2018, 17:52
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Пользователи соцсетей иронизируют над Роскомнадзором.

Пытаясь заблокировать Телеграм, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

Мессенджер продолжает работать, а действия Роскомнадзора вызвали смех и иронию пользователей соцсетей.

Известный крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев провел аналогии между Роскомнадзором и российской армией:

Блогер и журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов присоединиться к «фан-клубу» Роскомнадзора:

«Роскомнадзор. Чесслово. Еще пара дней - и я стану самым главным твоим фанатом.

Не сдерживайтесь, пацаны.

Фигачьте все!

Это феерично»

А вот так на «потуги» Роскомнадзора отреагировал блогер Александр Сотник:

Российский оппозиционный политик Константин Боровой предложил Дурову ударить по Роскомнадзору «его же оружием»:

Известный карикатурист Сергей Елкин также креативно высмеял попытки заблокировать Телеграм:


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