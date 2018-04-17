«Слышали про их Роскомнадзор? Вот так они и ракеты запустят»3
- 17.04.2018, 17:52
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Пользователи соцсетей иронизируют над Роскомнадзором.
Пытаясь заблокировать Телеграм, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.
Мессенджер продолжает работать, а действия Роскомнадзора вызвали смех и иронию пользователей соцсетей.
Известный крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев провел аналогии между Роскомнадзором и российской армией:
Блогер и журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов присоединиться к «фан-клубу» Роскомнадзора:
«Роскомнадзор. Чесслово. Еще пара дней - и я стану самым главным твоим фанатом.
Не сдерживайтесь, пацаны.
Фигачьте все!
Это феерично»
А вот так на «потуги» Роскомнадзора отреагировал блогер Александр Сотник:
Российский оппозиционный политик Константин Боровой предложил Дурову ударить по Роскомнадзору «его же оружием»:
Известный карикатурист Сергей Елкин также креативно высмеял попытки заблокировать Телеграм: