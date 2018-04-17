закрыть
17 апреля 2018, вторник, 20:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

СМИ узнали о планах замены посла РФ в Сирии

2
  • 17.04.2018, 18:08
Александр Ефимов

На должность посла РФ в Сирии вместо Александра Кинщака будет назначен Александр Ефимов, посол РФ в ОАЭ.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак оставит свой пост. Вместо него на эту должность будет назначен Александр Ефимов, который сейчас является послом России в ОАЭ. Об этом сообщили «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в МИДе и «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники, передает РБК.

По данным изданий, Александр Кинщак вернется в Москву и станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина. Он в конце марта стал замминистра иностранных дел, сменив на этом посту Геннадия Гатилова. Последний, в свою очередь, в феврале занял должность постпреда России при отделении ООН в Женеве.

Собеседники «Фонтанки» утверждают, что президент подпишет указ о назначении нового посла в Сирии к майским праздникам.

Александр Кинщак был назначен послом в Сирийской Арабской Республике в декабре 2014 года. В 2004–2008 годах — замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 2008 по 2013 год был послом России в Кувейте.

Александр Ефимов находится на дипломатической службе с 1980 года. В 2004–2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании. После этого стал начальником отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа. Чрезвычайным и полномочным послом России в Объединенных Арабских Эмиратах Ефимов был назначен в апреле 2013 года.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип