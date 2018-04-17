СМИ узнали о планах замены посла РФ в Сирии 2 17.04.2018, 18:08

Александр Ефимов

На должность посла РФ в Сирии вместо Александра Кинщака будет назначен Александр Ефимов, посол РФ в ОАЭ.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак оставит свой пост. Вместо него на эту должность будет назначен Александр Ефимов, который сейчас является послом России в ОАЭ. Об этом сообщили «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в МИДе и «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники, передает РБК.

По данным изданий, Александр Кинщак вернется в Москву и станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина. Он в конце марта стал замминистра иностранных дел, сменив на этом посту Геннадия Гатилова. Последний, в свою очередь, в феврале занял должность постпреда России при отделении ООН в Женеве.

Собеседники «Фонтанки» утверждают, что президент подпишет указ о назначении нового посла в Сирии к майским праздникам.

Александр Кинщак был назначен послом в Сирийской Арабской Республике в декабре 2014 года. В 2004–2008 годах — замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 2008 по 2013 год был послом России в Кувейте.

Александр Ефимов находится на дипломатической службе с 1980 года. В 2004–2008 годах был советником-посланником посольства России в Иордании. После этого стал начальником отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа. Чрезвычайным и полномочным послом России в Объединенных Арабских Эмиратах Ефимов был назначен в апреле 2013 года.