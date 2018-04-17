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Джон Хербст: «Слепота» Запада способствовала российской агрессии в Украине

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  • 17.04.2018, 18:36
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Джон Хербст

Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Украине следует быть готовой к возможной эскалации конфликта на Донбассе со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом директор Евразийского центра имени Дину Патричиу "Атлантический совет", экс-посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст сказал на брифинге в Харькове во вторник.

"Очень важно для Украины быть готовой к эскалации со стороны Кремля. Вы должны быть готовы защищаться", - сказал он.

Экс-посол отметил, что считает войну на Донбассе более сложной для президента РФ Владимира Путина, чем для президента Украины Петра Порошенко.

"Война на Донбассе для Путина труднее, чем для Порошенко. Россия – большая страна, у нее более мощная военная машина по сравнению с Украиной. Но это кремлевская, а не российская война. Русские люди не хотят воевать в Украине. Кремль ведет войну, не информируя свой народ. И Путин скрывает потери своего народа, потому что все опросы, которые проводятся в России "Левада-центром", показывают, что русский народ в Украине", - объяснил свою позицию Хербст.

По его словам, с украинской стороны "это война украинского народа", который защищает свою Родину, защищает свою территориальную целостность. "Народ понимает, что должен защищаться. Это громадное преимущество для Украины и для Порошенко. Поэтому, на мой взгляд, когда-то в будущем, не знаю точно когда, но Кремль решит забрать свои войска, забрать своих диверсантов с Донбасса", - надеется Хербст.

По мнению американского дипломата, благоприятные условия для российской агрессии создавала "слепота" Запада, но сейчас ситуация меняется.

"Они (власти РФ. - Ред.) опирались на то, что Запад остается слепым. Мы были слепы после Грузии, мы были слепы после Крыма. Но мы начали мало-помалу открывать глаза на Донбассе. Наша поддержка для Украины 4 года назад – это был позор… Сегодня мы еще не там, где должны быть, но уже гораздо ближе… Влиятельные люди в России сейчас страдают от санкций. И они понимают, что это – следствие незаконной агрессии России против Украины. И когда-то в будущем, может, через полтора года, может, лет через 10, Кремль осознает это и уберет свои войска", - подытожил Хербст.


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