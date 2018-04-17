закрыть
17 апреля 2018, вторник, 20:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Усик отказался драться с Гассиевым в России

2
  • 17.04.2018, 19:16
Александр Усик

Украинский боксер заявил, что финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе пройдет точно не в РФ.

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с российским бойцом Мурадом Гассиевым на территории России.

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с российским бойцом Мурадом Гассиевым на территории России. Об этом сообщает издание Sport.ua.

"Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!" – отметил он.

Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.

12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето. Причиной стала травма, полученная украинцем.

Федерация бокса России пытается выкупить у Саудовской Аравии права на проведение поединка.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип