Усик отказался драться с Гассиевым в России 2 17.04.2018, 19:16

Александр Усик

Украинский боксер заявил, что финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе пройдет точно не в РФ.

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с российским бойцом Мурадом Гассиевым на территории России.

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с российским бойцом Мурадом Гассиевым на территории России. Об этом сообщает издание Sport.ua.

"Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!" – отметил он.

Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.

12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето. Причиной стала травма, полученная украинцем.

Федерация бокса России пытается выкупить у Саудовской Аравии права на проведение поединка.