10 самых популярных моторов на белорусском авторынке 1 17.04.2018, 19:39

1,181

Интересная статистика для автолюбителей.

Знаете, какие двигатели наиболее распространены на нашем вторичном рынке? Мы вот тоже не знали, но набросали примерный список, а затем проверили и подкорректировали его, внимательно изучив базу объявлений ABW.BY. Вышло познавательно!

Например, мы удивились, что пришлось вычеркивать Fiat 1.3 JTD, Opel 1.4 и PSA 1.6 HDI, - оказалось, что есть более популярные моторы. Еще один сюрприз - сколько в первой десятке "атмосферников" объемом 1,6 л! Это сказывается вал "бюджетников"…

А как мы вообще определяли распространенность? По числу объявлений. Брали самые популярные марки, но не забывали про то, что одни и те же двигатели могли использовать разные производители. Поэтому приходилось суммировать - так вперед вырывались движки VAG, PSA и Renault-Nissan. Есть и другой немаловажный нюанс: под одним обозначением могут скрываться не просто различные модификации, но даже совершенно разные по конструкции моторы! Однако здесь ничего не попишешь: "отсеивать" такие моторы и выискивать из них самые популярные слишком накладно.

И еще, чтобы придать списку актуальность и сократить его хотя бы до топ-10, мы ограничились автомобилями от 2000 года. Также мы решили отказаться от рейтинга и не будем расставлять лидеров по местам - просто укажем списком "финалистов". И начнем с дизельных версий.

Renault 1.5 dCi

Нынче это один из самых популярных моторов! И не только потому, что его можно встретить на самых разных моделях Renault (от Clio до Laguna), Dacia (от Logan до Lodgy) и Nissan (от Micra до Qashqai), но еще из-за "проходного" объема, благодаря которому растаможка среднеразмерной модели или кроссовера не столь разорительна. Не забудем и про высокую топливную экономичность, которую демонстрируют модели с 1.5 dCi под капотом: реальный расход до 6 л/100 км в городском цикле и до 4 л на трассе для легковых автомобилей вовсе не фантастика. Недостатки? Ранние версии К9К испортили репутацию проблемами с топливной аппаратурой Delphi, а прогорание поршней, проворачивание шатунных вкладышей, преждевременный выход из строя турбины случались и на поздних версиях этого двигателя. В общем, к покупке подержанного авто с 1.5 dCi следует подходить осторожно.

Volkswagen 2.0 TDI

Шильдик 2.0 TDI можно увидеть на автомобилях Volkswagen (Passat, Tiguan), Audi (A4, A6, Q5), SEAT (Leon, Toledo) и Skoda (Octavia, Superb), а под данным обозначением скрываются различные двигатели семейств EA188, ЕА189 и ЕА288 с 8- и 16-клапанной головкой, насос-форсунками и Common Rail, одинарным или двойным турбонаддувом. Соответственно особенности, преимущества и недостатки совершенно различные. Из общего - двигатели по "железу" крепкие, что, во-первых, обеспечивает высокий ресурс, во-вторых, подразумевает хороший потенциал для форсировки. Надежные, но дорогие (особенно с пьезоэлементами) насос-форсунки постепенно уходят в прошлое, на моторах до 2008 г.в. при критическом износе срезает шестигранник привода масляного насоса, а известная "болячка" многих моторов - неполадки привода вихревых заслонок на впуске. Впрочем, все это не мешает 2,0-литровым TDI считаться одними из самых надежных в линейке VAG.

PSA/Ford 2.0 HDI/2.0 TDCi

Двигатели семейства DW10 (90-177 л.с.) в различных модификациях (и с топливными системами разных производителей) выпускаются с 1999 года и хорошо известны по моделям не только концерна PSA, но также Ford и Volvo. В общем, ничего удивительного в том, что они довольно популярны у белорусских автомобилистов. Среди "сердечных болячек" хорошо поездивших машин - отказ клапана EGR, выход из строя (засорение, невозможность прожига) FAP-фильтра, "закисание" свечей накала - все как на других современных дизельных моторах. Но действительно серьезных и дорогостоящих проблем нет, моторы хорошо изучены нашими мастерами, а общий ресурс высок.

Mercedes 2.2 DCI

Любопытно, что самым распространенным двигателем Mercedes 2000-х оказался 2,2-литровый дизель, причем основными агрегатоносителями наравне с легковыми С- и Е-классами являются Vito и Sprinter. Пока что лидерство за "старым" ОМ611, но на рынке уже довольно много свежих моделей, а они оснащаются "наследником" ОМ651 (устанавливается с 2008 года), который заметно прибавил в мощности. Оборотная сторона медали - надежность. Если простые версии с электромагнитными форсунками по этой части вполне сопоставимы с "ветераном", то более мощные моторы с пьезофорсунками уже не так хороши: на автомобилях первых лет выпуска форсунки со временем теряли герметичность и начинали течь в разъем. Для решения проблемы менялись форсунки, моторный жгут, перепрошивался или даже менялся блок управления. Поздние версии более надежны, но отнюдь не безгрешны по топливной системе, так что ее диагностике перед покупкой следует уделить особое внимание.

BMW 3.0d

Дизельные "тройки", "пятерки", "семерки", Х3 и Х5 обеспечивают популярность этого двигателя на белорусском рынке. Все просто: при высоких тягово-мощностных характеристиках он гораздо экономичнее бензиновых моторов с аналогичной отдачей. И что даже еще важнее - считается лучшим "баварским" мотором 2000-х. Правда, стоит помнить о том, что под 3,0-литровым объемом скрываются несколько двигателей. Например, чугунным блоком может похвастать лишь М57, а вот появившийся в 2005-м М57TU2 имеет уже алюминиевый блок с чугунными гильзами, как и на двигателе следующего поколения N57, который применяется с 2008 года. Впрочем, ресурс "железа" в любом случае высок, а неприятностей с вихревыми заслонками, выпускным коллектором или системой управления турбиной больше как раз на ранних версиях M57.

Volkswagen 1.4 TSI

Та же история, что и с "реношным" 1.5 dCi: во-первых, его ставят на многие (даже крупные) модели разных марок, во-вторых, он "проходной" по таможне, поэтому с ним можно притянуть из Европы VW Passat или Tiguan, Skoda Octavia или Superb. При этом небольшой объем не помеха отменным динамическим качествам! Ведь даже "простые" версии с турбонаддувом развивали 122 л.с. и 200 Нм (уровень атмосферных 2,0-литровых моторов начала 2000-х), а модификации с комбинацией компрессора и турбины могли выдавать до 170 л.с. и 240 Нм! Но репутация чудо-моторов серии ЕА111 была основательно подпорчена растягиванием и перескоком цепи ГРМ, закоксовыванием поршневых колец, а в отдельных случаях и преждевременным износом цилиндропоршневой группы. Заметим, что двигатели новой серии ЕА211, увидевшие свет в 2013 году, от ряда недостатков предшественников избавлены, а цепной привод заменен на ременный. Хотя проблемы с ТНВД и топливными форсунками могут проявить себя при пробегах свыше 150.000 км.

Ford 1.6

Эра 1,5-литровых и 1,0-литровых Ecoboost на нашем рынке еще впереди, а пока наиболее популярным двигателем под капотом Ford (в первую очередь это Focus, Fiesta и EcoSport) оказывается 1.6 Duratec. Старая 100-сильная версия вряд ли порадует динамикой, зато считается самой надежной. 115-сильная Ti-VCT куда "веселее", но на машинах до 2007 г.в. имела вопросы с надежностью муфт системы изменения фаз газораспределения, да и в целом "фазы" нет-нет да и напоминают о себе. Хотя предположим, что дело еще и в качестве технического обслуживания и применяемого масла.

Hyundai/KIA 1.6

Его ставят на популярные Rio и Accent, да еще Cee’d, Creta и i30 вносят вклад в общее дело. Главный плюс - высокая удельная мощность (123-130 л.с. для рабочего объема 1.6 весьма приличный показатель!). Но реальная топливная экономичность на среднем уровне, к тому же "карма" моторов Gamma подпорчена китайским происхождением и возрастными проблемами: выходят из строя катушки зажигания, текут сальники, требует чистки дроссельная заслонка. Сведения о ресурсе противоречивы: известны случаи замены поршневых колец, шатунных и коренных вкладышей уже после пробега 150.000-200.000 км, но многие владельцы проезжают без ремонтов и гораздо большие расстояния.

Renault 1.6

В число популярных этот мотор выводят как "пожилые" европейские модели вроде Megane, Scenic, Laguna, так и пресловутые "бюджетники" Logan и Sandero, а также Duster и Lodgy. При этом речь идет о двух версиях двигателей: 8-клапанной К7М и 16-клапанной К4М. Конструктивно они близки, разве что второй вариант чуть современнее, но потому и капризнее. Так, слабым местом версий с системой изменения фаз газораспределения как раз стали быстро изнашивающиеся муфты фазовращателей. Утечки масла через сальник коленвала и прокладку клапанной крышки, быстрый выход из строя катушек зажигания - проблемы не самые критичные, а главное - не влияющие на ресурс французских движков.

Volkswagen 1.6

Здесь под одним индексом также скрывается несколько семейств: старое EA827 (в начале 2000-х его ставили на VW Golf, Bora и даже Passat, Skoda Octavia, Audi A3 и далее по списку), недавно сошедшее со сцены ЕА111 (VW Polo Sedan и Jetta, Skoda Rapid и Yeti) и нынешнее ЕА211 (те же Polo, Rapid, Octavia и Jetta). Другими словами, на популярность "мотора 1.6" работают как старые модели, пригнанные сто лет назад из Европы, так и свежие автомобили из России и "бюджетники". Независимо от принадлежности к той или иной серии двигатель считается "простым и надежным", хотя есть нюансы. "Ветераны" уже тревожат "старческими болячками", представители серии ЕА111 в свое время отметились "стуком поршней", а новейшие моторы ЕА211 замечены в повышенном расходе масла.