Financial Times: Лояльность Путина к Асаду загоняет РФ в опасный угол 4 17.04.2018, 19:48

Москве не удается замаскировать уязвимые места после ударов, которые провели союзники.

Четыре месяца назад Владимир Путин, казалось, уверенно контролировал повестку дня в Сирии. Тогда российский президент твердо заявил, что военное вмешательство его страны достигло своей цели уничтожения "Исламского государства" во всех частях Сирии. И теперь всем сторонам нужно начать движение в сторону политического решения.

Но ракетные удары по Сирии показали риски, которые скрывает стойкая приверженность Москвы к режиму Башара Асада, поскольку они загоняют Россию в опасный угол и вредят ее широким интересам. Об этом Financial Times (перевод - zn.ua) сказали дипломаты.

"Россияне выставляют себя в роли защитников сирийского суверенитета, борцов против западных схем по изменению режима и разделу страны, но они рискуют стать партнером Асада в международных преступлениях", - сказал изданию неназванный дипломат европейской страны, которая считается дружественной к Москве.

"Они начинают казаться страной-изгоем и все чаще действуют соответственно", - добавил он.

После химической атаки в Думе и гибели десятков людей, президент США Дональд Трампраскритиковал Путина, заявив, что Россия и Иран ответственны за поддержку Асада. Он предостерег, что "за это придется заплатить высокую цену". Москва отвергала обвинения против сирийских военных и отрицала сам факт химической атаки. Эти возражения стали очередным шагом в череде ее попыток с 2013 года заблокировать усиление режима проверок Сирии на наличие химического оружия, а также увеличение давления на Асада.

Похоже, теперь Москва предстала перед появлением новых политических и экономических рисков. Посол США в ООН Никки Хейли объявила, что Вашингтон собирается ввести новые санкции против России за ее поддержку режима в Сирии. И это менее чем через неделю после того, как Америка обрушила и дала толчек распродаже акций российских компаний, которые принадлежат российским олигархам, в частности Олегу Дерипаске.

Дипломаты в Москве убеждены, что Путин и дальше будет поддерживать Асада.

"Он зашел так далеко, что теперь стал заложником Асада", - сказал изданию неназванный европейский дипломат.

Даже если бы Асада вновь обвинили в применении химического оружия против собственных людей, российские эксперты по Ближнему Востоку не видят возможностей для Москвы отказаться от сирийского диктатора.

"Мы понимаем, что раскол между Асадом и большей частью оппозиции кажется почти непреодолимым. Но мы не видим альтернативной кандидатуры, которая может гарантировать стабильность и территориальную целостность", - сказал изданию российский дипломат.

Российский эксперт по Ближнему Востоку Николай Кожанов недавно заметил: "Российская военная тактика опиралась на идею, что сохранение режима Асаад от полного краха - это единственный способ не допустить повторения в Сирии сценария, за которым последовали Ирак и Ливия". Но важность Сирии для Путина не только в этом.

"Сирия - это поле противостояния, идеологической борьбы с США", - сказал эксперт "Российского совета международных отношений" Григорий Лукьянов.

Эксперты по вопросам России говорят, что Москва и Вашингтон недопустили прямое военное столкновение в Сирии в этот раз. Но они усилили свои позиции в вопросе режима Асада, решение которого применить химическое оружие поставило США и Россию в наиболее опасную конфронтацию со времен Карибского кризиса 1962 года.