Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против РФ 17.04.2018, 20:59

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Лоуренс Кадлоу

Лоуренс Кадлоу заявил, что у США нет замешательства в вопросе расширения санкций.

Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, окончательное решение не принято, но замешательства в этом вопросе нет.

Об этом журналистам заявил руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Дело в том, что есть перечень [введенных] санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу.

В минувший понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон рассматривает новые санкции России в качестве ответа на предполагаемую химатаку в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Однако позже The Washington Post сообщила, что президент Трамп отложил введение новых ограничительных мер. Издание ссылалось на нескольких людей, знакомых с ситуацией. «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод», — заявили собеседники газеты в администрации.