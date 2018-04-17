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Через 30-40 лет появятся пенсионеры нового типа

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  • 17.04.2018, 21:10
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Ученые рассказали, какими будут люди будущего.

Постаревшее поколение X и миллениалы обнаружат себя в городах, которые сами и построили. Жизненные ценности этих двух поколений очень отличаются от ценностей их родителей: они позже создают семью, позже заводят детей, следят за своим здоровьем. Кроме того, у них быстро пропадает ко всему интерес: они привыкли пролистывать ленту соцсети и быстро схватывать информацию. Социологи и футурологи уже сейчас делают прогнозы, как будут жить пенсионеры в городах будущего, пишет etcetera.media.

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ. Благодаря достижениям современной медицины пенсионный возраст, скорее всего, будет отодвинут и люди будут дольше работать. Мало того, пенсионеры будущего сами этого захотят, потому что будут активными городскими жителями. Тенденция к увеличению населения городов прослеживается уже сейчас. Количество пожилого населения растет и к 2050 году вырастет настолько, что пожилыми будут около 30% населения планеты.

НЕКОГДА ОТДЫХАТЬ. Люди, которые будут пожилыми через 30 лет, будут очень много работать, поздно приходить домой, три-четыре раза в год уезжать отдыхать. Возможно, они будут завсегдатаями фитнес-клубов, пользоваться социальными сетями, кататься на велосипедах в парке.

Существует стереотип, что пожилые люди – консервативны. На самом деле очень многие исследования говорят, что уже сейчас это не так. Наоборот, если человек прожил яркую, насыщенную жизнь, если он много выезжал в разные страны, то он накопил столько опыта, что становится толерантным к вероисповеданию и образу жизни окружающих.

Футурологи утверждают, что у активных пожилых людей будущего просто не будет другого выбора. Возможно, они и захотят лежать на диване и пить таблетки от давления, но этого не случится, потому что придется работать, водить машину и пользоваться гаджетами.

ДОМА АКТИВНЫХ ПРЕСТАРЕЛЫХ. Для новых, активных пенсионеров должна создаваться новая среда. Эксперты утверждают, что в будущем пожилые люди будут объединяться семьями и покупать квартиры в одном жилом комплексе. Такие дома уже сейчас очень популярны в Северной Европе: в Швеции и Финляндии. У жителей таких комплексов есть сад на крыше, большая кухня на первом этаже с залом (тут можно устраивать совместные ужины), парк из нескольких автомобилей, которым пользуются все жильцы.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА. Будущие пенсионеры смогут передавать опыт молодому поколению, просто проживая рядом с ним, а молодежь будет помогать старикам. Подобный способ взаимодействия уже испробовали в Испании. Там в студенческом общежитии создали жилой блок для пожилых людей, которые иногда даже нанимают студентов, чтобы они помогали им носить продукты.

Кроме того, пожилые люди могут посидеть с ребенком и присмотреть за ним. Подобное взаимодействие проверили в США: там объединили детские сады и дома престарелых. В итоге остались довольны все – и одинокие старики, и дети, которым есть с кем провести время.

ПРОЖИВАНИЕ НА РАБОТЕ. В Сингапуре решили трудоустроить пожилых там же, где они живут. Для них сделали «вертикальную ферму»: дом представляет собой систему выращивания различных культур. Кто-то работает, кто-то – сидит на своем балконе в тени: такая ферма является и живой изгородью, и террасой. Это достаточно большой комплекс, куда включены общественные функции и для жителей, и для города.

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ. Уже сегодня существуют социальные мобильные приложения, которые очень распространены в Европе. Их идея в том, что обычно у каждого есть несколько минут свободного времени. И когда пожилому человеку необходима помощь (например, спуститься во двор или купить хлеба), то он пишет соответствующее сообщение в соцсети. Оказавшийся рядом человек может помочь пенсионеру. Подобное планируют сделать с такси: если точнее, это будет не такси, а простые автомобилисты, готовые подвезти пожилого человека в нужное ему место. Таким образом будет строиться взаимодействие людей в городе.

Прогнозы социологов могут сбыться, а могут так никогда и не стать реальностью. Все они довольно оптимистичны и больше похожи на сказку. Доживем – увидим.


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