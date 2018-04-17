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11 альтернатив популярным достопримечательностям, где туристов меньше, а цены ниже

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  • 17.04.2018, 22:18
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Эти места ничем не уступают популярным достопримечательностям.

Когда мы обдумываем свое путешествие и смотрим солнечные фотографии популярных мест, совсем забываем о том, что в жизни они выглядят совершенно иначе. Высокие цены и огромное количество туристов — вот что действительно бросается в глаза.

AdMe.ru нашел 11 мест, которые ничем не уступают популярным достопримечательностям. Однако туристов там в разы меньше, а расценки значительно ниже.

1. Версаль (Франция) — Херренкимзе (Германия)

Тот, кто мало ходит по дворцам, может сказать, что все они похожи между собой. Конечно же, это не так, однако есть примеры, когда сразу и не угадаешь, какой из дворцов перед тобой. Херренкимзе, загородная резиденция баварского короля, в точности повторяет интерьер Версаля. Людовик II выстроил ее, дабы принести дань уважения своему кумиру — французскому королю Людовику XIV. О дворце-двойнике знают немногие, к тому же цена входного билета -всего € 8, тогда как билет в Версаль будет стоить не меньше € 18.

2. Амстердам (Нидерланды) — Гамбург (Германия)

Посетить Амстердам мечтают многие — в прошлом году город с населением 850 тыс. человек принял около 17 млн туристов. Если вам интересна архитектура, живописные дома и каналы, то стоит обратить внимание на Гамбург. Его старый город очень похож на Амстердам, а культурная жизнь там кипит не менее оживленно, чем в столице Нидерландов. Также будет интересно взглянуть на филармонию в футуристическом здании.

3. Капри (Италия) — Липарские острова (Италия)

На знаменитом острове-курорте Капри в сезон не протолкнуться. Кроме того, за несколько дней пребывания там вам придется выложить круглую сумму — за 4 дня выйдет не менее € 320 за проживание.

Если это вам не по душе, стоит присмотреться к Липарским островам. Они находятся недалеко от Капри, однако там чистые пляжи и низкие цены. Например, проживание может обойтись в 4 раза дешевле, чем на популярном курорте. А в качестве дополнительного бонуса — небольшие действующие вулканы, так как все острова вулканического происхождения.

4. Гейрангер-фьорд (Норвегия) — Кёнигзее (Германия)

Красота Гейрангер-фьорда известна далеко за его пределами, однако добраться до него не так легко. К тому же Норвегия не самая дешевая страна, даже проезд в общественном транспорте стоит около € 4. Прекрасной альтернативой будет посещение немецкого озера Кёнигзее. Как и фьорд, озеро тянется между высоких гор, и можно вдоволь насладиться путешествием по нему. Добраться до Германии будет в разы проще, а цены на большинство вещей, в том числе и на проезд, который стоит € 1,7 будут наполовину меньше.

5. Гейзеры Хёйкадалюр (Исландия) — Долина гейзеров Роторуа (Новая Зеландия)

Гейзеры всегда ассоциируются с древностью и мощью, и многие едут взглянуть на них как на чудо природы. Однако испытаете ли вы подобные чувства в толпе туристов с фотоаппаратами? Отличная альтернатива Исландии — Долина гейзеров в Новой Зеландии, которая не уступает ни по мощи, ни по красоте. В центре долины возвышается действующий вулкан, на вершину которого ведет канатная дорога. Также там можно найти бассейны с грязью и термальной водой, а самый крупный гейзер Похуту выбрасывает фонтан воды высотой до 30 метров. Да, добраться туда будет сложнее, однако и туристов там будет на порядок меньше.

6. Стоунхендж (Великобритания) — Маньпупунёр (Россия)

Если путешествие к Стоунхенджу вы видите как возможность прикоснуться к чему-то мистическому, то вам стоит пересмотреть свои планы. Только на фотографиях знаменитый британский памятник запечатлен без туристов, на самом деле в 2017 году его посетили 1,5 млн человек. Отличным вариантом станет Маньпупунёр. До него будет сложно добраться, однако там вас точно не потревожат экскурсионные группы, а мистическая атмосфера оставит впечатление на ближайшие годы. Столбы выветривания — важный объект мансийской культуры, а сам памятник стал одним из 7 чудес России.

7. Виноградники Бордо (Франция) — виноградники Кахетии (Грузия)

Если вам импонирует винный туризм, то не стоит зацикливаться на Франции. Не менее интересной будет поездка в Кахетию, историческую область на востоке Грузии. Как и Бордо, она славится своими винодельнями, однако цены на дегустации будут в разы ниже — однодневный винный тур в Кахетию можно найти за € 28 с человека, тогда как подобный тур в Бордо, с транспортом и музеями, обойдется не меньше чем в € 150.

В разнообразии сортов винограда грузинский винодельческий регион также не уступает французскому: если Бордо славится «каберне совиньон», «мерло», «совиньон блан», то в Кахетии произрастают такие сорта, как «саперави», «ркацители», «хихви». И не стоит забывать, что грузинское гостеприимство известно на весь мир.

8. Пирамида Хеопса (Египет) — Мероэ (Судан)

Путешествие к знаменитым пирамидам возможно лишь в сочетании с переполненными автобусами, невероятной жарой и высочайшими ценами на все, включая вход ($ 9) и питьевую воду. Более комфортным и менее заезженным (в прямом и переносном смысле этого слова) будет путешествие в Мероэ. Город находится не так далеко от знаменитых захоронений, и в нем также есть пирамиды и весь колорит пустыни. Туристов там в разы меньше, а значит, и цены на все жизненно необходимое тоже не столь высоки.

Даже приехав в Рим, попасть в Колизей удается немногим, — выдержать испытание огромными очередями под силу далеко не всемне всем. Однако не стоит расстраиваться — если вспомнить размеры и мощь Римской империи, то можно догадаться, что амфитеатров было построено куда больше, чем один. Например, аналогичная постройка есть в Тунисе. Вход будет стоить около $ 6, что совсем недорого. Кроме того, он сохранился лучше, чем Колизей, — именно в нем снимался фильм «Гладиатор», хотя это кажется немного несправедливым по отношению к главной римской достопримечательности.

10. Пхукет (Таиланд) — Фукуока (Вьетнам)

Если вы хоть раз побываете в Таиланде, то вам непременно захочется вернуться туда вновь. Но стоит ли зацикливаться на одной стране? Совсем рядом находится Вьетнам — туристов там меньше, а отели столь же хороши — за € 50 в день на двоих можно подобрать шикарный вариант. Кроме того, вьетнамцы более дружелюбные, а еще именно в этой стране самая длинная в мире канатная дорога.

11. Каналы Венеции (Италия) — каналы Кольмара (Франция)

Многие мечтают посетить Венецию и покататься по живописным каналам. Однако, прежде чем сесть в гондолу, вам придется выстоять огромную очередь, а сфотографироваться без «заднего» фона с туристами не получится вовсе. Присмотритесь к городу Кольмар на северо-востоке Франции. В нем есть район, специально названный «Маленькой Венецией». Здесь будет меньше туристов, а фотографии получатся ничем не хуже, чем в прославленной Венеции.

Также стоит обратить внимание на Китай. Кроме того, что на гондолах можно покататься и в Шанхае, и в Сучжоу, на востоке страны есть маленькая деревушка под названием Тунли, которую местные называют «Восточной Венецией».


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