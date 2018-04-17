В Европарламенте призвали к бойкоту ЧМ по футболу в РФ 1 17.04.2018, 22:23

1,269

46 парламентариев подписали письмо, адресованное правительствам стран Евросоюза.

В Европейском парламенте 46 депутатов призвали правительства стран-членов Европейского союза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 по футболу в России. Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, переадет liga.net.

"Пока Путин продолжает нелегальную аннексию Крыма, удерживает украинских политических заключенных и поддерживает войну на востоке Украины, мы не можем делать вид, что этот чемпионат проводит наш хороший сосед", - говорится в письме.

Также отмечается, что отравление в Солсбери было лишь последним случаем в списке издевательств Владимира Путина над европейскими ценностями.

На данный момент официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.