Как пенсионер из Барановичей восстанавливает ретро-автомобили 1 17.04.2018, 22:33

«Золотые руки» – так отзываются о Николае Рабцевиче соседи и знакомые.

С детства он увлекся машинами, и связал с ними свою жизнь – работал и водителем, и автослесарем, и механиком, в 1990-е даже держал свою станцию технического обслуживания. Теперь же, находясь на заслуженном отдыхе, направил свое увлечение в новое русло: вдохнул жизнь в ретро-автомобили, которые достались ему буквально развалюхами, а теперь дадут фору на дороге многим современным машинам, пишет zarya.by.

- Техникой я интересовался с детства, – вспоминает Николай Михайлович. – Сначала у меня были мотоциклы, в советские годы появился «Запорожец», потом «Жигули», а затем… Всех машин и не помню, всего, может, полсотни было.

Со временем стал отдавать предпочтение немецким авто, и сейчас их в автопарке семьи Рабцевич четыре из шести. Причем года выпуска их варьируются с 1939-го до 1993-го.

И если популярными в нашей стране «Ауди-100» и микроавтобусом «Фольксваген ТранспортерТ3» никого не удивишь, то остальные неизменно привлекают внимание окружающих, где бы наш собеседник на них не побывал.

Первым в коллекции ретро-автомобилей Николая Рабцевича появился фургон «Barkas B1000» 1965 года выпуска производства ГДР.

В 90-е годы прошлого века он лично пригнал его из Германии, и тогда грузовик, конечно, не был таким старым. Николай Михайлович поменял в фургоне двигатель, покрасил, следит за его техническим состоянием и использует в хозяйстве – то на дачу что отвезти, то обратно…

А лет 15 назад, когда он еще занимался ремонтом машин, один дальнобойщик, который пользовался его услугами, предложил отдать довоенный Opel Kapitan, мол, долго стоит в гараже, нет времени и возможности им заниматься. «Жалко, машина у меня сгниет, а ты ее сделаешь», сказал он тогда», – вспоминает Николай Рабцевич.

Так раритетный автомобиль 1939 года выпуска из Минска попал в Барановичи. Находился он в плачевном состоянии – полуразобранный, без стекол, изъеденный ржавчиной…

Как он оказался у предыдущего владельца, Николай Михайлович не интересовался, знает лишь, что в 1950-е – 1970-е автомобиль не раз задействовали в военных фильмах «Беларусфильма», а в 1975 году он был снят с учета. Техпаспорт сохранился, благодаря чему после восстановления удалось поставить ретро-автомобиль на учет в ГАИ.

Однако случилось это не скоро. Помешала беда – сгорел дом, и последующие годы Николай Рабцевич занимался строительством нового жилья. Лишь когда его семья справила новоселье, он смог больше времени уделять своему хобби, и три года назад решил заняться редкой машиной, которая все эти годы стояла в гараже.

К тому времени Николай Михайлович уже освоил интернет и изучил историю этой марки машин, «прошерстил» всемирную паутину в попытках найти запчасти для Opel Kapitan, но безуспешно – не то что запчастей, таких машин, которые были бы на ходу, в Беларуси не нашел, да и в России их, как оказалось, немного.

Дело в том, что и выпущено автомобилей этой модели было мало. В 1938 году Opel Kapitan впервые вышел на внутренний рынок Германии количеством в 300 машин, а его массовое производство началось весной 1939 года после Женевского автосалона. В течение последующих полутора лет было выпущено чуть более 25 тысяч автомобилей, а потом производство гражданских легковых авто в Германии остановили – заводы переквалифицировались на военную технику.

Именно эта машина имеет серийный номер 10043. В годы Второй мировой войны Opel Kapitan использовался в немецкой армии как удобное и надежное средство передвижения. Судя по всему, после войны уцелевшие автомобили и остались на территории СССР.

Сосед Николая Рабцевича по гаражу Бронислав Осос – почти ровесник раритетного автомобиля: 2 августа ему исполнится 80 лет.

- В годы войны я был совсем маленький, но помню, как немцы ездили на таких машинах, полковники, генералы, – вспоминает Бронислав Карлович и говорит, что был свидетелем, как ржавая, побитая машина в умелых руках мастера превращалась в «конфетку».

- Запчастей на нее не было, он все сам делал… И если родной двигатель в ней был на 40 лошадиных сил, то сейчас у нее под капотом 100 лошадок, и едет она лучше, чем мой Passat В5.

Больше всего пришлось повозиться с кузовом, рассказывает Николай Михайлович. Несмотря на то, что металл, из которого сделан Opel Kapitan, крепче по сравнению с современными машинами, время не пощадило и его, и предстоит еще немало работы – покрасить, кое-какие детали заменить, обшить потолок в салоне.

Кстати, руль, панель и педали остались «родные», ручки на дверцах и багажнике тоже, а вот зеркала пришлось приспособить от другой машины – в те времена они просто не были предусмотрены, как, впрочем, и поворотники. Тогда была система флажков – в сторону, куда требовалось повернуть, выбрасывался флажок, сейчас же на него, естественно, никто не обратит внимания, поэтому даже ретро-автомобили приходится оснащать современными деталями.

Николай Рабцевич надеется, что Opel прослужит ему еще долго, как и легендарный представитель советского автопрома – ярко-желтый «Запорожец» модели ЗАЗ-965 1967 года выпуска, получивший название «горбатый» из-за формы багажника.

Эту машину Николаю Михайловичу отдал друг. Она тоже была в состоянии «не на ходу» и если бы не попала в руки Рабцевича, ждала бы ее незавидная участь. Однако он сумел вдохнуть жизнь в «горбатого» и из простой малолитражки превратил ее в мини-джип, установив резину R15 и тем самым увеличив проходимость.

- Подвеску переделал полностью, двигатель поставил от «Ауди», объем 1,8 л, – открывает мастер багажник и показывает «внутренности» легковушки. Так как багажник занят, то для запасного колеса он приспособил на крыше багажник от «Тойоты», кроме того, соорудил там люк.

Если на своих ретро-автомобилях Николай Рабцевич выезжает в город, то неизменно обращает на себя внимание – многие расспрашивают, просят сфотографироваться. Он признается, что душа больше лежит к старым машинам, чем к современным, состояние которых уже через пять лет порой хуже, чем у того же довоенного «Опеля».

Кстати, кроме ретро-автомобилей, у Николая Михайловича есть необычный трактор, модель которого существует в единственном экземпляре.

В прошлом году умелец собрал его из оказавшихся под рукой ненужных запчастей и подручных материалов.

- Двигатель поставил от «Опель Кадетт» объемом 1,6 л, коробку передач – от «Ауди-100», раму сварил сам», – перечисляет Николай Рабцевич и удивляет: «А капот здесь от старого холодильника ЗиЛ «Москва», как раз подошел по размеру, да и металл крепкий, долго прослужит». Такие холодильники выпускались в СССР в 50-60-е годы прошлого столетия, так что к трактору приставка «ретро» тоже немножко имеет отношение.

«А это узнаете, откуда?» – берется он за круглую ручку и поднимает крышку капота. Что-то смутно знакомое, но никак не ассоциируется с техникой… Оказывается, пригодилась ручка от разбившейся стеклянной крышки для кастрюли. На сборку трактора ушло всего два месяца и вот уже второй год это незаменимый помощник на даче, а также во дворе для уборки снега.

- Восстанавливать старые автомобили – это удовольствие, приятно смотреть, как они преображаются, получают вторую жизнь, – признается Николай Рабцевич и говорит, что по мере сил и возможности будет продолжать заниматься этим хобби.

Сейчас умельцу еще один «Запорожец» предлагают забрать просто так, лишь бы не пропал…