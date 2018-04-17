Лидер протеста в Армении намерен создать революционный комитет 1 17.04.2018, 22:47

Никол Пашинян

Революционный комитет будет координировать действия оппозиции.

Наши действия завтра продолжатся по той же логике. Об этом выступая на митинге на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор», глава парламентской фракции блока «Выход» Никол Пашинян, передает news.am.

По его словам, необходимо продолжить перекрытие дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания.

«Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ, и перед вами не закрытых дверей», - сказал Пашинян. Он сообщил, что действия начнутся с 10 часов утра.

«Опыт показывает, что все мы поздно встаем. Я буду ждать вас на площади Франции, откуда все начнется и завершится на площади Республики», - сказал он, добавив, что нет необходимости «удерживать» площадь Франции.

«Нет необходимости ночевать на площади Франции, раз все площади наши. Мы «взяли» площадь Республики», - отметил Пашинян.

Он обратился с призывом к Сержу Танкяну, Арсине Ханджян и Шарлю Азнавуру, чтобы они присоединились к народу на площади.

Пашинян сообщил, что будет создан революционный комитет, который будет координировать все действия. «Завтра необходимо парализовать весь Ереван», - сказал он.