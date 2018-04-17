закрыть
17 апреля 2018, вторник, 23:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лидер протеста в Армении намерен создать революционный комитет

1
  • 17.04.2018, 22:47
Никол Пашинян

Революционный комитет будет координировать действия оппозиции.

Наши действия завтра продолжатся по той же логике. Об этом выступая на митинге на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор», глава парламентской фракции блока «Выход» Никол Пашинян, передает news.am.

По его словам, необходимо продолжить перекрытие дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания.

«Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ, и перед вами не закрытых дверей», - сказал Пашинян. Он сообщил, что действия начнутся с 10 часов утра.

«Опыт показывает, что все мы поздно встаем. Я буду ждать вас на площади Франции, откуда все начнется и завершится на площади Республики», - сказал он, добавив, что нет необходимости «удерживать» площадь Франции.

«Нет необходимости ночевать на площади Франции, раз все площади наши. Мы «взяли» площадь Республики», - отметил Пашинян.

Он обратился с призывом к Сержу Танкяну, Арсине Ханджян и Шарлю Азнавуру, чтобы они присоединились к народу на площади.

Пашинян сообщил, что будет создан революционный комитет, который будет координировать все действия. «Завтра необходимо парализовать весь Ереван», - сказал он.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип