Леонид Борткевич: Мулявин изучил всю нашу литературу и влюбился в белорусский народ 17.04.2018, 23:04

Леонид Борткевич

Легендарный солист «Песняров» рассказал, как создавался ансамбль, своей семье и музыкальных предпочтениях.

Судьба молодого архитектора Леонида Борткевича резко повернула в неожиданную сторону в далеком 1970 году. Тогда его заметил и пригласил в свой новый коллектив Владимир Мулявин. Парень уже возглавлял группу музыкантов-фольклористов, играл на трубе, был хорош собой, но главное - обладал восхитительным тенором. Не зря с детства, запершись в ванной, осваивал репертуар любимого Лемешева, пишет mirnov.ru.

Так началась звездная карьера Борткевича. Прервалась она, когда молодая и знаменитая супруга музыканта, прославленная гимнастка Ольга Корбут уехала в США. Леонид отправился за океан с ней и маленьким сыном, провел там 10 лет. И вновь все изменил Мулявин.

Приехал в гости к бывшему солисту, а перед отъездом спросил: «Слушай, а что ты тут вообще делаешь? Возвращайся. Ты же артист!» И Леонид вернулся - в родной коллектив и на сцену. А после смерти Владимира Мулявина продолжил его дело...

«КУДА НИ ПРИЕДЕШЬ – ВЕЗДЕ «ПЕСНЯРЫ»!»

- Леонид, вы были сильно обижены, когда руководителем «Песняров», оставшихся без отца-основателя, назначили не вас, а другого человека?

- Самое интересное, что у меня в трудовой книжке уже стояла печать - меня назначили. Потом пришел замминистра культуры... В общем, поставили человека, который к «Песнярам» вообще никакого отношения не имел. У нас даже сохранилась звукозапись того собрания.

Весь наш коллектив, все 22 человека, включая технический персонал, сразу уволился. И откуда-то набрали этих новых «Песняров», конкурс объявили... Представляете, какой нонсенс! Это если бы вместо «Битлз» взяли других, а название оставили.

- Ну а кроме официальных «Песняров» появилось множество клонов…

- О, куда ни приедешь - везде они! В названиях этих групп так или иначе обыгрывается слово «песняры». Но есть живые «Песняры»: есть Борткевич, есть Кашепаров... А эти люди живым Мулявина даже не видели!

- Вспоминаете своего руководителя?

- Конечно, постоянно. Есть круг друзей, с которыми мы собираемся и 15 января, в день его рождения, и 25 января, в день смерти. Правда, иногда из-за концертов не получается. Я, когда еду по Минску в свой загородный дом, проезжаю мимо кладбища, на котором он лежит, и всегда молюсь. Не забываю! Если что-то случается такое, что требует моего решения, я всегда думаю: как бы тут Мулявин поступил? И все сразу обалденно решается!

«НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ СТАРЕЮТ»

- Вы сейчас в Москве с концертами?

- Да, завтра (15 апреля. - Прим.) у нас концерт, потом запись на телевидении - будет передача об Ольге Корбут. Я с ней 25 лет прожил, и мы остаемся друзьями, дня не проходит, чтобы не созванивались. А Москву я обожаю. Мне даже Лужков подарил квартиру в «Алых парусах».

Так получается, что я все-таки в Москве не живу. Но вся жизнь, все гастроли - все было через Москву. Мы ведь выступали на всех съездах партии. А перед ними всегда проходили долгие, чуть не по месяцу, репетиции во Дворце съездов. И все наше свободное время уходило на театры. Ведь какие раньше были: в одном играет Ульянов, в другом - Ефремов. Ну просто можно обалдеть! В каждом театре играли наши любимые артисты, настоящие звезды.

- Наверное, была и актриса, встреча с которой вас осчастливила?

- Кумиром у меня была Элина Быстрицкая. Какая она в «Добровольцах», в «Тихом Доне»! Гениальная! В мире и рядом никто не стоял, я считаю.

Потом, когда я поступил в ГИТИС на режиссерский факультет, я ее даже на своей машине подвозил до дома. Вот бывает, что актер на сцене или на экране один, а в жизни совсем другой. Хуже, скучнее, обыденнее. А она и там, и там - Быстрицкая! Настоящая!

- И ведь сохранила красоту в свои 90 лет.

- Такие женщины не бывают старыми. Женщина, если она настоящая, не стареет и остается красавицей. И гениальная Раневская, я считаю, была красавицей до последних дней.

- В любви к Москве вы признались. А что для вас Минск?

- Минск - это родина, это молодые годы. Это Петр Миронович Машеров, глава советской Беларуси. Это сборная гимнастики...

Мы ходили в наш прекрасный Дворец спорта, где девочки тренировались перед крупными соревнованиями. Тогда белорусская гимнастическая школа была самая лучшая, оттуда вышли все олимпийские чемпионки, начиная с Елены Волчецкой и заканчивая Ольгой Корбут. Тогда я с Олей и познакомился...

Минск - это музыка, это Мулявин. Ведь он - русский, родившийся в Свердловске, - мог где угодно создать такой же сильный коллектив. Белорусам просто повезло, что Володя остался в нашей республике и создал «Песняров».

Мы, кстати, долго учили его белорусской мове, языку. Он выучил, говорил. А кроме того, изучил всего Янку Купалу, всю нашу литературу и влюбился в белорусский народ. Человек был очень глубокий... Да, такое хорошее было время!

«СЛУШАЮ ТОЛЬКО «БИТЛЗ» И ВЫСОЦКОГО»

- Кто сегодня приходит на ваши концерты? Только старшее поколение?

- Ну сегодняшний день, конечно, не сравнить с тем, что было в 70-е и 80-е годы, когда люди с четырех утра занимали очередь в кассу, узнав, что приезжают «Песняры». Но и сейчас зал не пустует. Есть ностальгия по этим песням. Может, потому что попса надоела.

Ну кто сегодня достоин внимания в шоу-бизнесе? Мне лично нравится только Игорь Николаев - и как певец, и как композитор. Вообще, я сейчас слушаю только классику и «Битлз». Ну и, естественно, Высоцкого.

А что касается молодых, то мы сейчас как раз для этой аудитории взялись за новый проект.

В молодости, еще до прихода в «Песняры», я в Минске был руководителем вокально-инструментального ансамбля «Золотые яблоки». Потом многие песни из его репертуара (в основном народные) показал Мулявину, и их исполняли «Песняры».

Сейчас мы вместе с белорусским музыкантом, очень талантливым парнем Андреем Ерониным решили возродить «Золотые яблоки» в Москве. Я останусь художественным руководителем коллектива и буду выступать на концертах, второй солист вместе со мной - Андрей Еронин.

В группе все музыканты поющие. Это принцип Мулявина: чтобы каждый участник коллектива играл на инструменте и обязательно пел. Все молодые ребята, но пропитанные эстетикой «Песняров».

- У вас ведь трое сыновей. Кто-то из них стал или планирует стать музыкантом?

- У меня четверо сыновей. Один внебрачный. Я так хотел дочку! Мой папа тоже хотел дочку, а родился я. (Смеется.) Каждого из своих сыновей я учил играть на фортепиано, на гитаре. Они все поют, у всех хороший слух. Но никто не захотел пойти дальше этого. Не привлекла их сцена. Впрочем, одному мальчику, младшему, еще 13 лет. Кто знает, может быть, он продолжит мое дело.

- Вы сами не пожалели, что поменяли архитектуру на сцену?

- Между прочим, я был хорошим архитектором. По моему дипломному проекту в Минске построили кинотеатр «Октябрь». Но честно скажу: я ни разу не пожалел о том, что стал артистом. Считаю, такой была моя судьба. А я в судьбу верю...