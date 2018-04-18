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Ушла из жизни Барбара Буш

  • 18.04.2018, 7:31
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Экс-первая леди США болела и накануне решила вернуться домой из больницы.

В возрасте 92 лет умерла бывшая первая леди США Барбара Буш. Об этом сообщает CNBC.

У Барбары Буш была сердечная недостаточность и заболевание легких. Накануне она вернулась из больницы домой, отказавшись от дальнейшего пребывания там.

Последние годы бывшая первая леди занималась благотворительным фондом.

Брак Барбары и ее супруга, 41-го президента США, Джорджа Буша самый длинный в американской истории. Они были женаты 73 года.

У супругов пятеро детей.


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