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Майк Помпео провел секретную встречу с Ким Чен Ыном

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  • 18.04.2018, 7:48
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Майк Помпео
Фото: wikipedia.org

Переговоры прошли на пасхальных выходных.

Бывший глава ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео на пасхальных выходных летал в Северную Корею и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника, осведомленных о подробностях поездки.

Помпео посетил Пхеньян в рамках подготовки американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, может пройти в конце мая – начале июня. Несколько дней назад, выступая на слушаниях в Сенате, который рассматривает его кандидатуру на должность государственного секретаря, Майк Помпео выразил оптимизм по поводу результатов готовящегося саммита. На нем могут быть достигнуты результаты, в которых «Америка и мир так отчаянно нуждаются», сказал Помпео.

Во вторник после встречи с премьер-министром Японии Шиндзо Абе в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сообщил о том, что рассматривается пять возможных мест проведения встречи в верхах. Все они находятся за пределами Соединенных Штатов. По словам президента, обе стороны накануне саммита полны «добрых намерений». Однако «в конце концов важен конечный результат», подчеркнул президент.


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