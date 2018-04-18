закрыть
18 апреля 2018, среда, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Британцы назвали самый безопасный автомобиль в мире

2
  • 18.04.2018, 7:59
  • 4,582

В этой машине при ДТП не погиб ни один человек.

Внедорожник Volvo XC90 признали самым безопасным автомобилем Великобритании. По данным исследовательского центра Thatcham Research, с момента начала продаж в 2002 году в машине при ДТП не погиб ни один человек. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает motor.ru, всего с 2012 года на территории Соединенного Королевства было продано более 50 тысяч XC90. Основными преимуществами модели исследователи назвали систему экстренного торможения и предупреждения о вероятном столкновении — внедорожник одним из первых стали оснащать такими функциями.

Использование подобных систем, уверены в Thatcham, снижает вероятность столкновения на 38 процентов и может спасти 1100 жизней в ближайшее десятилетие. Помимо этого, они способствуют уменьшению суммы страховки.

В 2015 году Volvo XC90 последнего поколения установил рекорд организации Euro NCAP, получив самую высокую на тот момент оценку за краш-тест. Внедорожник заработал 37 баллов (или 97 процентов от максимально возможного результата).

В ноябре прошлого года в ходе тестов Euro NCAP рекорд установил кроссовер XC60. Он стал самым безопасным автомобилем года, получив оценку 37,2 балла (98 процентов).


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип