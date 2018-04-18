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Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook

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  • 18.04.2018, 8:25
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Глава Роскомнадзора перечислил пункты, которые должны быть выполнены Facebook до конца 2018 года.

Соцсеть Facebook может оказаться заблокированной в РФ еще в 2018 году. Об этом в среду, 18 апреля, заявил в интервью российской газете "Известия" глава Роскомнадзора Александр Жаров. Чиновник перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" компанией до конца 2018 года. В их числе локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удаление запрещенной информации, а также "соблюдение иных законов".

"Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил Жаров. Он также сообщил, что регулярно встречается с представителями Facebook, и что в феврале 2018 года на очередных переговорах он еще раз подтвердил позицию ведомства.

Глава Роскомнадзора также поставил под вопрос работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.

В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано свыше 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon. При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".

Роскомнадзору грозят иски из-за блокировок других сайтов

Вместе с этим около 60 российских компаний обратились за юридической помощью правозащитной группе "Агора" из-за массовой блокировки Роскомнадзором IP-адресов. В результате этих действий многие сайты и другие интернет-сервисы оказались недоступны, что принесло компаниям существенные материальные убытки.

"Многие всерьез обдумывают обращение в суд", - цитирует "Интерфакс" слова адвоката "Агоры" Дамира Гайнутдинова. Сейчас владельцы пострадавших сервисов оценивают нанесенный им ущерб.


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