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Власти играют с предпринимателями в русскую рулетку

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  • 18.04.2018, 9:15
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Надоело жить в «стране декретов».

Как выживает малый бизнес в Беларуси? Власти рапортуют о небывалой «либерализации», которую дает белорусским предпринимателям декрет №7. Но это на бумаге, а на деле?

«Предприниматели доторговались до ручки. Те, кто стоят на рынке, в лучшем случае работают в ноль. Ничего не зарабатываешь, сидим на хлебе и воде», - заявил в интервью сайту Сharter97.org предприниматель и общественный активист из Барановичей Николай Черноус.

- Почувствовали ли вы на своем бизнесе эффекты обещанной «либерализации»?

- Боже, какой бред! Ни о какой либерализации я не слышал. У нас 37-й год, только «воронков» не хватает и чекистов с наганами. У предпринимателей не хватает денег, чтобы заплатить за аренду, а голые места конфискуютcя. Рынок без суда и следствия забирает местa. Может быть, власти это имели в виду, когда говорили о либерализации? Раньше судебный процесс был нужен - а теперь без суда забрали. Упростили законодательство.

Декрет №7, декрет №1, декрет №3 - «абое рабое». Надоело жить в «стране декретов», а на деле - дураков.

Предприниматели доторговались до ручки. Те, кто стоят на рынке, в лучшем случае работают в ноль. Ничего не зарабатываешь, сидим на хлебе и воде.

Если бы не кредиты и долги - все бы бросили и закрыли свои точки.

- Но уход из бизнеса приравнивается переходу в «тунеядцы».

- Совершенно верно. Власти играют с нами в русскую рулетку. Уходишь из бизнеса - «тунеядец», доработал до пенсии - нищий. Знаете какую пенсию получают предприниматели? 180 рублей. Кто себе желает такого будущего? Поэтому никто не хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Работы нет, повсюду идут сокращения.

Ходят по рынку люди, просятся в продавцы, даже на зарплату в 100 рублей охотные найдутся. Но бизнес не готов их принять, мы сами на мели.

- К чему могут привести недальновидные шаги государства по отношению ИП?

- Знаете, «черные лебеди» уже полетели. Есть много признаков того, что в нашей экономике начались необратимые процессы. У меня есть знакомые люди, которым нечего есть. Этого не было со времен войны. Люди говорят, что голодают по пять дней, десять дней. Что дальше? Талоны?

Лично я жду повторения событий прошлого года, когда вначале вышли «тунеядцы», затем к ним присоединились небезразличные белорусы. Это нормальная реакция зрелого общества.

Мы сами себя делим на какие-то касты: «тунеядцы», предприниматели, оппозиция. Думаем, что если сегодня «ударили» по «тунеядцам» - это никого не касается. Ерунда абсолютная. Посмотрите на историю нашей страны. В 2010 году ударили по оппозиции, потом взялись за предпринимателей, теперь душат «тунеядцев». Пока мы будем думать, что «наша хата с краю» - будет прилетать всем.

Белорусы должны быть одной большой семьей. Обидели брата-«тунеядца» - ответили все вместе, оштрафовали активиста - ответили. Только тогда Беларусь станет свободной.


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