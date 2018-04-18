Neue Zuercher Zeitung: Санкции действуют на Россию, как паралитический яд 1 18.04.2018, 8:51

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Отношения между Россией и Западом достигли своего абсолютного дна.

Президента Путина вынуждают сменить курс при помощи ужесточающихся с каждым разом антироссийских санкций. За это все стороны вынуждены платить возрастающую цену, констатирует Маркус Акерет в статье на сайте швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung (перевод – segodnya.ua).

По его словам, Россия, как показало мартовское обращение президента Путина к Федеральному собранию, чувствует себя готовой к переговорам с Западом на равных.

"Эффект от его выступления несколько померк от произошедших вслед за ним событий. Через несколько дней после обращения президента в Британии были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь – по предположению Лондона, Вашингтона и многих стран ЕС, за атакой стояла Москва. Этот инцидент ознаменовал собой начало новой фазы напряженности в отношениях между Западом и Россией", – пишет автор и упоминает последовавшую вскоре беспрецедентную за всю историю после окончания холодной войны по своим масштабам обоюдную высылку дипломатов.

"Позиции России и западного мира по "делу Скрипаля", а также по ракетным ударам в Сирии, нанесенным Вашингтоном, Лондоном и Парижем, демонстрируют диаметрально противоположное восприятие происходящего", – указывает автор.

Еще перед мартовским выступлением президента в России постоянно говорили об угрозе войны и необходимости предупредительных мер, связанных с угрозой со стороны Запада. Да и Путин не исключает сценария ядерной войны – о чем он заявил в телеинтервью, которое транслировалось перед президентскими выборами.

Ядерная война, тем не менее, "не является частью реальности, как бы безответственно ни заигрывали с этой угрозой по обе стороны Атлантики. На фоне санкционной войны, второй раунд которой американцы открыли 10 дней назад, чудо-оружие, о котором объявил Путин, вряд ли ему поможет. Военная опция не является пригодной угрозой для ведения торговой войны. Россия может противопоставить санкциям против высокопоставленных функционеров и компаний лишь зеркальный ответ, который, со своей стороны, станет ощутимым ударом по ней самой".

Антироссийские санкции, убежден Маркус Акерет, действуют на Россию подобно медленно парализующему яду. "Они лишают российское общество воздуха, вгоняют государство в стагнацию. С другой стороны, они подрывают благосостояние и истощают экономический потенциал. Если перспектива того, что благодаря новому закону (который может быть введен в ответ на американские санкции. – Ред.) можно будет производить любые товары без разрешения правообладателей в США и других поддерживающих их стран, становится надеждой на экономический подъем, то какими в таком случае мелкими должны быть амбиции", – удивляется автор. "Отставание в технологиях, например, в области нефтедобычи, обязательно даст о себе знать".

"Россия – и в этом заключается самое большое недоразумение, которое разделяют и те, кто на Западе выступает за отказ от санкционной политики – была помещена к позорному столбу не без причин. Нехватка доверия и желания понять друг друга, окончательно расшатанные отношения между Россией и Западом – все это результат действий России за последние пять лет. Украина и позиция Евросоюза были лишь предлогом для того, чтобы, отбросив все сомнения, обманным путем, презрев дипломатические нормы, напористо завоевывать якобы причитающееся России место на мировой арене. Россия отказывает другим странам в суверенитете, который так важен для нее самой. На этом фоне санкции были тем самым механизмом, который помог провести красную черту. Они не привели к серьезной смене позиции по таким вопросам, как война на Украине и аннексия Крыма, но предупредили еще большую агрессию", – уверен журналист.

"Теперь с новым санкционным этапом происходит закручивание спирали, которая сама по себе является деструктивной. Россия готова "на все", в том числе в военном плане – как показывают атаки в Сирии, когда Москва, угрожая ответными ударами, произвела впечатление даже на Дональда Трампа, резюмирует автор.

Как сообщалось, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России. Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.