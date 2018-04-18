«Власть пользуется декретом № 18 как дубинкой. Это нужно пресечь!» 2 18.04.2018, 9:24

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Олеся Садовская

Фото: belprauda.org

Олеся Садовская и профсоюз РЭП продолжают борьбу с беспределом местных властей.

12 апреля прошло очередное заседание суда Молодечненского района по иску о взыскании компенсации вреда члену профсоюза РЭП Олеси Садовской, сообщает praca-by.info.

Сторона ответчиков по иску состоит из представителей РОВД, Министерства финансов, больницы, а также Молодечненский райисполком и отдел образования как органы опеки.

Предметом рассмотрения иска является удержание дочери Олеси Садовской на гособеспечении по следующим признанным прокуратурой Минской области нарушениям: предоставление ЦРБ информации, относящейся к врачебной тайне, органам опеки по их запросу с целью, не предусмотренной законодательством, а также использование данной информации Исполкомом при принятии своего решения от 13 июля 2015 года как основание о продлении ребенку истицы статуса «оставшегося без попечения родителей».

Отдельным исковым требованием заявлено применение метода связывания к истице и оставление на полу дежурной части представителями Молодечненского РОВД.

На суде начальник Молодечненского РОВД Васильков так объяснил, зачем милиционеры в новогоднюю ночь повалили Олесю Садовскую на пол и связали ее в «ласточку», то есть фактически пытали женщину: «При нахождении в камере у любого есть много возможностей нанести себе вред».

Истица считает, что на это заявление Василькова следует обратить внимание надзорным инстанциям, ответственным за организацию содержания задержанных.

Юрий Беляков, правовой инспектор профсоюза РЭП, так охарактеризовал действия ответчиков:

– Действия государственных органов в отношении Олеси Садовской выходят за рамки морали. Отдел образования пользуется декретом № 18 как дубинкой, чтобы людей держать в рамках. И кодекс «О браке и семье» превратили в еще одно средство контроля над инакомыслящими людьми, которые думают не так, как чиновники. Это необходимо пресечь!

На основании протокола заседания от 23 марта 2018 года в части выступления представителя Молодечненской ЦРБ в Минздрав направлено срочное уведомление об использовании недопустимой практики предоставления ВКК в органы опеки с целью, не установленной законодательством, а именно для разрешения вопросов жизнеустройства детей, чем нарушает право на сохранение врачебной тайны, разрушает целостность семьи и противоречит закону.

Ответом Прокуратуры Минской области от 03 августа 2017 года указано, что «на нарушения, выявленные в отношении семьи Садовской Олеси со стороны должностных лиц Молодечненского райисполкома, психоневрологического диспансера УЗ «Молодечненская ЦРБ», прокуратура области отреагировала посредством направления председателю Молодечненского райисполкома информации об их устранении и недопущении их впредь».

Информация была рассмотрена на совещании при заместителе председателя райисполкома с участием представителей заинтересованных органов, ответственных за реализацию требований декрета №18, до сведения которых доведено о необходимости неукоснительного соблюдения норм Декрета № 18, а также законодательства, регламентирующего порядок истребования и предоставления сведений, составляющих врачебную тайну.

Олеся Садовская отметила, что об устранении нарушений речи не шло:

– Видимо, ответчики не знают, что повинную голову меч не сечет, потому что в суде, вместо принесения извинений, они продолжают отрицать уже признанные нарушения. Однако, судья Герман, рассматривающая обстоятельства иска, также имея факты нарушений, уже третье заседание, вопреки закону, не устраняет эти нарушения, поэтому мне пришлось подать просьбу: устранить нарушения в виде решения исполкома от 13 июля 2015 года, отменив его!

Следующее заседание состоится в суде Молодечненского района 27 апреля, начало в 10:30.