закрыть
18 апреля 2018, среда, 12:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Саудовской Аравии открывается первый общественный кинотеатр

  • 18.04.2018, 9:31

В апреле там будут проводить только закрытые показы - по приглашениям.

В Саудовской Аравии сегодня откроют первый в стране общественный кинотеатр. Об этом сообщает Arabian Business.

Кинотеатр открывает частная компании в столице Эр-Рияде.

В апреле там будут проводить только закрытые показы - по приглашениям. Все жители смогут приходить на киносеансы с мая.

В этом году планируется открыть еще три общественных кинотеатра.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип