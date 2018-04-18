В Саудовской Аравии открывается первый общественный кинотеатр 18.04.2018, 9:31

В апреле там будут проводить только закрытые показы - по приглашениям.

В Саудовской Аравии сегодня откроют первый в стране общественный кинотеатр. Об этом сообщает Arabian Business.

Кинотеатр открывает частная компании в столице Эр-Рияде.

В апреле там будут проводить только закрытые показы - по приглашениям. Все жители смогут приходить на киносеансы с мая.

В этом году планируется открыть еще три общественных кинотеатра.