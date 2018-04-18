Гуляй, Саша! 7 Сергей Сацук, «Ежедневник»

18.04.2018, 9:36

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Почему белорусские чиновники любят погулять?

На минувшей неделе за прогулы своего кресла лишился председатель Гомельского райисполкома. Несмотря на то, что КГК постоянно выявляет множество прогульщиков среди чиновников, именно этот случай стал особенным.

Новость об уволенном за прогулы чиновнике обошла буквально все белорусские СМИ и по итогам пятницы 13-го вошла в топ-5 самых популярных в байнете. Еще бы! Мы раньше не слышали, чтобы и простых чиновников за прогулы увольняли, а тут сразу председатель райисполкома. Интригу подогревает еще тот факт, что никто толком не знает, куда пропал ныне уже бывший председатель райисполкома Александр Ситница. А вот вам и увольнение, и выселение семьи из занимаемого служебного дома.

Между тем, прогулы в среде белорусских чиновников отнюдь не редкость, даже весьма распространенное явление. И это несмотря на то, что приснопамятная директива №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» действует уже более 14 лет. Но как водится в Беларуси, меры приняли, а чиновники как гуляли, так и продолжают гулять. При этом, что удивительно, гуляют, иногда широко, можно даже сказать с размахом и не только в самих исполкомах. Только об этом распространятся как-то не принято. Контролирующие органы пресс-релизы на такие темы не распространяют, если коррупция не установлена.

Например, в конце 2017 года КГК провел проверку органов исполнительной власти Гродненской области и выявил множественные нарушения трудовой дисциплины.

Так, два чиновника Вороновского райисполкома в рабочее время систематически ездили в соседнюю страну. При этом им исправно начислялась и выплачивалась заработная плата.

А в Центре культуры Гродно и вовсе 19 человек, исправно получали заработную плату из бюджета, а в рабочее время ездили за границу. Аналогичные факты были выявлены и в многих других бюджетных организациях области.

Да, Гродненская область находится на границе Беларуси и поэтому чиновники тут любят поездить в зарубежное турне на шопинг. Эти факты легко установить. Но совершенно очевидно, что об этих поездках знали очень многие. Знали и молчали. Не просто так молчали, и не из страха. Они просто знали, как работает система, а против системы в Беларуси не попрешь. И система не может затронуть только одну отдельно взятую область. Ведь чиновникам нужно не только за границу съездить. У них много и других не менее важных дел, которые также нужно решать и, желательно, за счет бюджета. А когда система налажена, эти дела не так легко не выявишь, как поездки за границу.

Но в данном случае интересно не количество прогулов и зря потраченных бюджетных средств. Интересно, почему за 14 лет действия директивы, чиновники продолжают так открыто гулять.

Ответ, как ни странно, дал сам КГК, указав, что дисциплина чиновников начинается с руководителя. Ведь подчиненные все видят. Если прогуливает начальство, то подчиненные быстро под него пристроятся. И вот так, от одного руководителя к другому. Все выше и выше и выше...

Уволенный за прогулы Александр Ситница, пострадал не столько потому, что гульнул, сколько за то, что выпал из системы. В исполкоме сказали, что он сначала ушел на больничный, а уж потом куда-то пропал. Получить больничный и оправдать свое отсутствие на рабочем месте председателю райисполкома вряд ли сложно. Почти наверняка этим многие пользуются. А тут вдруг прогулы, увольнение, выселение семьи. И все очень быстро. Даже правоохранители подключились, которые до сих пор держат в тайне, куда пропал Александр Ситница. А чего скрывать, если просто загулял?

Сергей Сацук, «Ежедневник»