Андрею Гусеву предложили многолетний контракт в Польше 18.04.2018, 10:24

Андрей Гусов

Фото: belarushockey.com

Белорусский наставник «Тыхи» не исключил, что подпишет долгосрочный контракт с хоккейным клубом.

Андрей Гусов рассказал «Трибуне» о перспективах своей карьеры в Польше.

«Приятно, что мы завоевали Кубок и стали чемпионами Польши. Да и перед началом сезона руководство озвучивало лишь одну задачу – только победа. Мы ее и добились. Теперь клуб будет представлять страну в Лиге чемпионов. Поэтому остались довольны все – и болельщики, и руководители клуба, города, региона. Естественно, мы, тренеры, хотим усилить команду. Если весь сезон играли практическими польскими ребятами и усилились только к плей-офф, то в этом году планируем подписать легионеров. Хотим, чтобы команда была конкурентоспособной, прогрессировала и побеждала дальше.

В принципе, я доволен условиями работы, созданными в «Тыхах», и уровнем чемпионата. Для меня стало откровением то, что первенство Польши достаточно приличного уровня. Меня там ценят и уважают. Мы (Гусову в «Тыхи» помогает тренер по физподготовке Сергей Шепетюк – Прим.) полякам предложили немножко другую работу, но ничего – они остались довольны. Такая работа принесла плоды. И я не вижу смысла сейчас что-то менять.

Что мы предложили? Тренировочный процесс и на земле, и на льду, который использовали в Беларуси. До меня команду тренировал чешский специалист, при котором коллектив работал иначе. Да, предложили достаточно серьезную нагрузку, но она дала результат.

Регулярку мы закончили на первом месте, опережая «Катовице» на 15 баллов, а в плей-офф проиграли всего лишь две встречи? Это только кажется, что все было так легко и просто. Если говорить серьезно, то в январе или феврале «Катовице» мог даже сравняться с нами по очкам, но мы удачно провели концовку чемпионата. Что касается плей-офф, тоже не скажу, что у нас были легкие и проходные игры. Результаты 5:0 и 6:0, которые «Тыхы» показали в двух первых домашних матчах, объясняются тем, что после полуфинала мы отдыхали на два дня больше соперника. Кроме того, неплохо поработали в неравных составах, и львиную долю шайб в первых матчах с «Катовице» мы забросили, играя в большинстве.

А потом соперник нас проанализировал. Как вы знаете, в современном хоккее в равных составах при правильной тактической игре соперника забрасывать очень сложно. Этому должны способствовать индивидуально сильные ребята, которые могут и умеют обыгрывать один в один, успешно действуют в силовой борьбе. Тренер «Катовице» Том Кулен далеко не мальчик. Он работал в НХЛ, помогал Теду Нолану в сборной Латвии, а сейчас ассистирует ему с национальной командой Польши. Кулен разобрал нас, и в оставшихся матчах было намного сложнее – 4:3, 2:5, 2:1. Так что серия легкой не была. Да и полуфиналы с «Подхале» получились очень сложными. И я благодарен ребятам за то, что нам удалось победить.

Что дальше? Еду отдыхать на море. А планы… Мне в клубе предложили трехлетний контракт. Условия уже обсудили, но подпись пока не поставил. Поеду в мае в Польшу. У нас с пятого числа начинается сбор на земле. Думаю, тогда все вопросы и решим», - заявил белорусский наставник.