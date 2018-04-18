Три красивые легенды о Витебске и его окрестностях 1 18.04.2018, 10:35

Подземные ходы, тропы через озеро и спрятанные сокровища.

Пожалуй, в каждом городе есть свои легенды. Витебск со своей богатой историей – не исключение. Чего стоит хотя бы легенда об основании города княгиней Ольгой, пишет «Витебский курьер».

А какие еще легенды, связанные с Витебском и его окрестностями, известны?

Подземные ходы под Двиной

Некоторые жители города и сегодня верят в то, что из-под Успенского собора есть ход под Западной Двиной в Задвинье. Об этом легенде в своей книге «Странички из недавней старины города Витебска» упоминает Николай Никифоровский:

- Для отвода подпочвенной воды подведены были подземные стоки, еще и доселе дающие повод утверждать, будто из Успенского собора и семинарии под Двиной есть ходы на правую сторону реки.

Действительно, объясняется эта легенда просто: при возведении собора в XVIII веке строителями была предусмотрена особая дренажная система, позволяющая отводить грунтовые воды из подвалов храма прямо в Двину. И высота сводов была продумана так, чтобы по ним, не сгибаясь, мог пройти человек с фонарем и прочистить систему.

Царевна Замковой горы

Замковая гора находилась в историческом центре города (современная территория между улицами Замковой, Ленина и Пушкина). Большая часть возвышенности была срыта в 1870-1880-х годах, а остатки – в 1960-1970-х годах.

И хоть горы уже нет, сохранилась легенда о ней. Согласно преданию, внутри возвышенности в шикарном дворце когда-то жила прекрасная царевна. Она одевалась во все белое и обладала несметными богатствами: золотом и драгоценными камнями. Свои сокровища людям царевна показывала только раз в год — в ночь на Ивана Купалу. Для этого она выходила из подземелья и разбрасывала драгоценности по берегу Витьбы, но как только до них дотрагивался кто-то из людей, бриллианты и золото исчезали.

В последний раз царевну видели перед войной 1812 года, когда жители города проснулись от громкого звона церковных колоколов. А когда очевидцы решили подойти поближе, царевна исчезла и звон прекратился. Все решили тогда, что это было предупреждение о надвигающейся беде.

Эту легенду приводит в своих записях и Алексей Сапунов. У него же можно найти и второе предание, связанное с Замковой горой. Его в своей монографии «Гісторык з Віцебска (жыццяпіс Аляксея Сапунова)» цитирует Людмила Хмельницкая, указывая, что Сапунов разместил его в своей записке от 26 февраля 1887 года:

- Па расказах мясцовых старажылаў, у 50–х г. (XIX ст. — Л.Х.), сажанях у 67 ад паўночна–ўсходняга кута цяперашняга будынка Акруговага суда (у той час тут знаходзіўся губернатарскі дом), ля самага амаль берага р. Віцьбы, утварыўся значны правал, які выявіў скляпеністы падземны ход. Паводле падання, ход гэты вядзе пад Замкавую гару, пад якой, быццам бы, уладкавана вялікае памяшканне, і там, быццам бы, ратаваліся жыхары пад час частых аблогаў горада.

Тропа и клад Наполеона

Клад Наполеона и сегодня пытаются отыскать многие, но пока это никому не удалось. Дело осложняется тем, что, во-первых, доподлинно неизвестно, был ли он, а, во-вторых, нет точных сведений о том, где его искать.

Одно из предполагаемых мест – озеро Лосвидо под Витебском. Тем более, что, по преданию, там есть «Тропа Наполеона»: насыпь, которую сделали солдаты с дьявольской помощью всего за одну ночь, чтобы император мог отступить.

Водораздел между озерами действительно существует: глубина его еще не так давно была всего 20 сантиметров. Некоторое время назад эту дорогу активно использовали местные жители, чтобы попасть с одного берега на другой. Говорят, по ней даже телега могла проехать. Но сегодня тропа заросла камышами и, говорят, стала гораздо глубже.

Впрочем, в реальности по этим местам французская армия не отступала. Также есть мнение, что тропа еще более древняя: одни называют ее Ольгердовой дорогой, а другие – Екатерининским трактом.