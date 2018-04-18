Возле центрального вокзала в Берлине обнаружили бомбу весом в 1,5 тонны 2 18.04.2018, 10:39

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Снаряд планируют обезвредить до 20 апреля.

На строительной площадке недалеко от центрального вокзала в Берлине обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители сообщили, что бомбу нашли на пешеходной улице в 800 м от вокзала. Прибывшие на место саперы выяснили, что снаряд с взрывателем весит около 1,5 т. По данным газеты Berliner-Zeitung, бомба имеет маркировку Люфтваффе — немецких военно-воздушных сил.

Как сообщили в полиции, снаряд планируют обезвредить до 20 апреля. На время проведения инженерных работ помимо вокзала могут эвакуировать одну из крупнейших столичных клиник Charite. Кроме того, операция по обезвреживанию бомбы может коснуться работы берлинского аэропорта Тегель.