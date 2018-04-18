Белорусы активно забирают валюту из банков 1 18.04.2018, 10:43

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К такому результату привели несколько причин.

По данным Национального банка Беларуси, в марте 2018 года население Беларуси значительно сократило свои валютные сбережения в банках, размещенные на срочных вкладах, более того, активно забирали валюту из банков и юридические лица, пишет select.by.

При этом переводные валютные депозиты физических лиц, то есть средства на их банковских карточках, в марте выросли на 10,3 млн. USD (1,3%) и достигли на 1 апреля 809,7 млн. USD. Однако сумма срочных (непереводных вкладов) сократилась на 78,9 млн. USD (1,2%) — до 6 530,3 млн. USD.

Такая ситуация наблюдается уже несколько месяцев, но в марте объем изъятия средств со срочных вкладов населения превысил приток на текущие счета, что привело к общему снижению суммы депозитов физических лиц по сравнению с февралем на 68,5 млн. USD (0,9%) — до 7 340,1 млн. USD. К такому результату привели, по-видимому, несколько причин.

Во-первых, укрепление российского рубля, во вторых, снижение доходов населения, и, в третьих, активизация жилищного строительства с использованием кредитов, при котором населению требуется делать взнос за свой счет.

Юридические лица в марте тратили свои валютные сбережения еще более активно, чем население. Так, переводные депозиты предприятий снизились на 33,8 млн. USD (1,9%) — до 1 746,7 млн. USD. А их непереводные вклады сократились сразу на 108 млн. USD (4,3%) — до 2 409 млн. USD. В результате общая сумма валютных сбережений предприятий в банках за месяц упала на 141,9 млн. USD (3,3%) — до 4 156,6 млн. USD. Это, возможно, и стало причиной устойчивости курса белорусского рубля в марте.

Сократилась даже стоимость ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 5,6 млн. USD (0,5%) — до 1 217,2 млн. USD.

Но стоимость депозитов драгоценных металлов в марте выросла на 11,9 млн. USD (14,3%), достигнув 95,1 млн. USD.

В рублевом выражении сумма валютных депозитов населения и юридических лиц в марте тоже значительно сократилась по сравнению с февралем: на 375,3 млн. BYN (1,6%) — до 22 496,7 млн. BYN. В то же время, рублевая денежная масса в марте существенно выросла, поэтому широкая денежная масса М3, включающая в себя рублевую и валютные части, увеличилась на 16,8 млн. BYN (0,04%) и достигла 38 968,8 млн. BYN.